百人宴賓客須打針 準新娘憂紅事變白事寧「撻訂」

去年註冊結婚 酒席落訂12萬

疫下掣肘多 一拖再拖

原定去年9月結婚的Cherry原計劃在郵輪碼頭宴會中心擺酒，已付12萬元訂金擺酒連婚禮攝影、化妝等，惟當時疫情嚴重，「唔想兄弟姊妹個個都要戴口罩，想大家enjoy」，故先註冊結婚，婚宴延至今年4月11日。詎料今年3月中疫情仍嚴峻，宴會場地提出4人一枱、不穿婚紗、不敬酒，隨後再提出7時開席、9時送客、10時清場，她認為時間太趕，決定再延至10月。

對於「疫苗氣泡」，Cherry稱「新娘group」通訊群組內不少新娘直指「很無理」、「為難新人」，有感政府用盡方法逼人打疫苗、用「安心出行」，惟她不會開口叫親友打疫苗，「我講唔出，我會寧願唔搞，無意思啊。一陣（親友）打完（針）如果死咗，點樣飲你嗰餐？喜事變白事點算？」宴會場地合約訂明若延期至2022年，需另收手續費，她說「如果去到今年10月疫情都仲唔OK，真係好想撻訂，唔搞啦」。

婚禮顧問：

客人憂得罪親友不敢叫打

婚禮顧問歐惠芳稱「疫苗氣泡」令許多新人大表為難，例如想闔府統請，卻有人不足16歲，未夠年齡打針，而且不少長輩身體狀况未必適合打針，「好多客人都話唔敢出聲叫親友打針，怕得罪人」。她說有客人本想6月擺100圍，但不敢叫親友打針，現考慮同日下午、晚上均設宴。

新人各出其謀 請親友自購速測套裝

歐又說，有新人自訂防疫方法，一對3月擺酒的客人事先請親友自行購買快速檢測套裝檢測，接新娘時大家在室內均脫口罩，好多親友都不好意思問新人取回檢測費。她稱因疫情持續及多項社交距離措施，新人擺酒意欲大減，令她生意額僅恢復至疫前約三成，有客人原意擺40圍，但當中10圍屬海外親友，故無奈延期。

（疫情第四波）