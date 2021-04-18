昨增6源頭不明 屯門佔4 幼園教師初確 百師生檢疫

教師曾赴200人婚宴 食環跟進違法否

此外，當局截至昨午錄得20多宗初步確診，其中一名源頭不明患者為保良局蔡繼有幼稚園暨幼兒園的女教師。張竹君稱該名31歲教師任教中文，約100名師生需檢疫，她行蹤多，包括曾到觀塘泓富廣場「The Corner - Muay Thai & Fitness」打泰拳；另4月10日曾赴尖沙嘴彩福皇宴出席一場200人婚宴，賓客分佈在10間房並分桌用餐；4月14日亦曾與朋友到迪士尼。被問該婚宴涉200人有無違法，衛生防護中心總監林文健稱要調查仔細資料，如發現違反限聚令，會交執法部門處理。

保良局蔡繼有幼稚園暨幼兒園表示，初步確診的教師負責教各級學生，授課時有戴口罩及遵守相關衛生措拖，其最後上班日為4月16日。校方稱全體師生將按衛生防護中心安排檢疫，該校今起暫停服務14天。The Corner表示，涉事泰拳學生曾於4月1日、10日及13日到訪，中心已關閉作深層清潔。彩福皇宴在尖沙嘴有兩間分店，iSquare彩福皇宴及尖東彩福皇宴員工均稱不知有初步確診者到訪，彩福集團沒回應。食環署回應稱，獲悉有關公布，會留意該處所情况及跟進。

昨日6宗源頭不明個案，一宗驗出變種病毒，另一人住牛頭角，其餘4人均住屯門，友愛邨佔兩宗，包括居於愛暉樓2座的63歲男子（即打兩針科興後染疫者），及居於愛勇樓的73歲的士司機。該63歲男子4月15日發病，他在香港人力資源有限公司任導師，一周上5至6堂，每堂兩個半小時，學生需檢疫。他曾到元朗福星樓「嘩鬼拉麵」、愛定商場大家樂。另外，染疫的士司機於4月12日發燒，其後求診。張竹君稱他並非固定駕駛一輛的士，曾駕駛車牌包括PH8571、KA8537、VD5224、LA8242及8022；而他幾乎每日到友愛邨內的利群茶餐廳。

愛暉樓另一座有確診 議員憂隱形傳播

第四波疫情以來，愛暉樓第3座錄得9宗確診，而昨2座增一宗。屯門（友愛南）區議員林健翔表示，居民擔心大爆發，每晚提心吊膽，擔心須否強檢或隔離。他指3座和2座不相連，除了垃圾房，其他公共設施並非共用，故推測病毒是經隱形傳播者傳開。

至於另外兩名屯門患者包括在屯門市廣場1期CHOCOOLATE任職售貨員的21歲女子，她居於泥圍菜園村。另一患者是屯門啓豐商場「川味閣」的39歲女廚師，她住在蝴蝶邨蝶翎樓。

（疫情第四波）