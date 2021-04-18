男子打兩劑科興一周後染疫 港首例 專家：接種兩周抗體水平始穩 不意外

衛署記者會未交代 應查詢半夜出稿

上述63歲男子（第11645宗）於3月10日和4月7日在屯門友愛體育館接種科興疫苗，他於4月14日因收到「安心出行」通知而接受檢測，暫源頭不明。衛生署昨在疫情記者會並沒交代個案曾打兩劑疫苗，在傳媒查詢下，昨深夜11時半才出稿。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，要打完第二劑疫苗後兩周才會產生較穩定的抗體水平，對該個案不感驚訝。

翻查資料，本港最少已有兩人打完一針後確診，包括39歲男督察打首劑科興4日後確診，另38歲日籍女空中服務員打完首劑BioNTech（復必泰）後11日確診。

另外，昨有39,400人打疫苗，包括4000人打首劑科興，12,100人打第二劑；21,400人打第一劑BioNTech，1900人打第二劑。累計697,300人已打首針，佔16歲或以上人口10.6%，359,900人已打兩針，佔16歲或以上人口5.5%。

預約打復必泰升兩日後回落

政府日前宣布疫苗接種中心只運作至9月底，想打BioNTech疫苗者須在8月底前打首針，BioNTech預約數字曾連升兩日，至昨日回落，截至昨晚8時的24小時內有16,500人預約，較前一日跌24%。

此外，前日有14人打針後送院，當中10人打BioNTech，4人打科興，其中10人已出院，1人留院觀察，3人不遵從醫生勸告自行出院。送院者當中，包括一名25歲女子，她打第二劑科興後胸口痛、頭痛、左邊身體乏力及麻痺，留院觀察；一名29歲女子打首劑科興後出現短暫喉嚨腫脹，已出院；一名39歲女子打首劑BioNTech後左邊身體出現麻痺，經診症後不遵從醫生勸告自行出院。

明報記者

（疫情第四波）