稱解封4小時始有警把守 居民下樓方悉已撤離

商戶愕然須檢疫

停業料蝕20萬元

該廈地舖「開餐」昨午營業至2時，東主許先生始知道商戶要檢疫，他質疑確診者沒到其餐廳，亦沒與其員工接觸，不明白為何要檢疫，對安排感到愕然，「（檢疫）21日係一個好長時間，成個月冇人工」。

另3間須檢疫的餐廳昨日沒營業，「旬. 食事處」東主鍾先生說，4名員工要檢疫，昨已棄掉約2萬元食材，估計停業21日損失約20萬元。他又引述衛生署稱，若能安排另一批於上述期間沒上班的員工，可照常營業。

大廈昨早6時半完成圍封，市民其後可自由出入，至早上近11時才有穿保護衣的警員把守大廈門口，另有便衣警上樓。中午12時許，有兩人登小巴往檢疫中心，漁護署人員帶走寵物。

非華裔客聽不到敲門

衛署信看不懂

一名非華裔住客昨早下樓買報紙，透過記者才知道其他居民已撤離。他稱前晚9時入睡，聽不到有人敲門，昨早出門見門口有衛生署的信，部分內容僅用中文手寫，他不清楚內容；已致電衛生署，正待對方回覆。他在警員到場前已離開大廈。

在上址工作的黃先生昨早返辦公室取信，至下午仍在大廈外等指示，他說同事至少6次致電衛生署，「一個推一個，完全都答唔到一個好清晰嘅指引」，他與同事在等候期間自行去檢測。

逾80住戶送檢疫

「21日，想死啦」

昨凌晨該廈48個單位有41男40女撤走，大部分人被送往竹篙灣檢疫中心，有撤離的女住戶稱，「（隔離）21日，想死啦」，並憂慮變種病毒流入社區。另有居民稱事前無收到通知要撤離，感到無奈。當區區議員陳梓維說，該大廈衛生不算差，估計有四分之一單位有劏房。

（疫情第四波）