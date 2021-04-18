變種病毒傳播力高五成 復必泰對英國巴西變種有效

對南非變種效力減

科興未有資料

港大公共衛生學院教授潘烈文稱，有研究顯示D614G會導致病情更嚴重，至於其他變異病毒株，只有個別研究指少數個案的傳播力及嚴重程度增加，但未有具說服力的數據證實加重嚴重性，有關研究亦未必反映實况。

防護中心籲盡快接種

衛生防護中心轄下聯合科學委員會上月曾開會，檢視本港採購的疫苗對變種病毒的保護效力，委員會認為BioNTech（復必泰）疫苗對英國及巴西變種病毒都有效，但對南非變種病毒效力減低，科興疫苗則未有資料。衛生防護中心總監林文健昨稱，據其他地區的文獻，有樣本較少的研究顯示，科興疫苗對變種病毒「有相對的保護力」，但聯合科學委員會未有機會審視相關數據。他說，本地仍有傳播，且仍未見變種病毒在香港流行，應盡快打疫苗。

（疫情第四波）