一印度航班逾40人染疫 專家倡停多變種國入境或檢疫28日

早前已觸發「熔斷」禁飛

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日有5宗輸入個案，是乘搭4月4日從印度出發的UK6395航班抵港，累計20多人確診，昨日又收到同一航班不少乘客在檢疫期間初步確診，累計有40多宗個案，該航班之前已觸發熔斷機制被禁飛。翻查資料，該航班的確診者當中，最少有兩人帶N501Y變種病毒。

荷蘭皇家航空禁飛港14天

此外，衛生署昨公布荷蘭皇家航空於4月13日由阿姆斯特丹飛抵香港的航班KL819，有一名乘客抵港後確診，另有一名乘客未符合第599H章的指明條件，荷蘭皇家航空營運的客機今起被禁飛香港14天。

港大公共衛生學院教授潘烈文表示，變種病毒遍佈不同國家，暫停從某國家入境，不代表消除變種病毒進入本港社區的風險。他說，個別抵港航班有不少乘客驗出變種病毒，愈多乘客確診，變種病毒流入社區的危機愈大；他亦關注酒店檢疫的措施是否足夠，提醒當局應確保抵港者沒感染風險才能進入社區，如個別航班特別多乘客確診，並有變種病毒，應暫停該地旅客來港。

港大內科學系傳染病科主任孔繁毅認為，由流行變種病毒國家來港者的入境限制應暫收緊，如南非、巴西、菲律賓、印度和巴基斯坦等，可考慮延長檢疫期至4星期，或可減慢變種病毒傳入香港，但最終或仍會流行變種病毒，認為最重要是盡快打疫苗。

（疫情第四波）