變種病毒患者 社區8天周圍吃 游走佐敦尖沙嘴長洲 防護中心：不排除他在社區染疫

疫情反撲 昨18宗6源頭不明

本港昨增18宗確診，當中6宗源頭不明的本地個案包括上述變種個案。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該男子在迪拜從事工程工作，3月19日乘搭阿聯酋航空EK384抵港，當日至4月8日在酒店檢疫，沒離開房間，之後在友人位於佐敦的伯嘉士大廈寓所暫住。

尖沙嘴華美達檢疫後確診

不熟港未能完整憶述行蹤

他在社區8天曾到佐敦及尖沙嘴一帶。張竹君稱患者不太熟香港，未能完整憶述行蹤，正嘗試以「向左向右行」方式引導他提供資訊。他在4月9日曾到重慶大廈印度餐廳，另到金冠大廈渣打銀行及彌敦道82至84號匯豐銀行；14日去長洲，4至5時在「恒樂餐廳菜館」用膳；16日到伯嘉士大廈的「松記糖水」等。他曾到之處要納入強制檢測，部分人要檢疫。

他原定本月16日返迪拜，於15日到梁顯利社區檢測中心檢測，驗出陽性且病毒量高，病毒數值（CT Value）為15至17。

張竹君說，不排除他早在迪拜感染；或在港機場到酒店、酒店檢疫期間有「甩漏」導致染疫；當局亦不排除他在社區感染，對此「比較擔心」。她說自1月起篩查所有確診，未找到本地有變種病毒株，擔心走漏個案入社區，故以「更徹底更闊」的行動應對。

袁國勇稱較大可能社區感染

許樹昌料抵港前染疫 潛伏長

港大微生物學系講座教授袁國勇認為，現首要找出該29歲男子的感染源，盡快檢疫接觸者，防止病毒不斷擴散。他分析該患者有四大感染可能，其中兩個機率較高的可能是他感染已在社區存在的變種病毒；或在酒店受感染。他指出兩個較低可能情况，包括潛伏期超過21天，有人潛伏期長達30天；或接觸過帶病毒的進口冷藏物品而感染。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌則估計，最大可能是患者抵港前已感染，但有超長潛伏期，至最近剛發病；變種病毒株傳播率高六七成，若早前社區已有個案，相信會看到。

衛生防護中心總監林文健形容疫情正反撲，當局嚴陣以待。他表示，中心昨聯同酒店管理層、機電工程署及屋宇署到尖沙嘴華美達，視察空調、渠管及感染控制措施是否到位，暫未見異常結果，當局計劃到華美達旗下數間酒店視察，調查有否交叉感染的風險。

本報致電及電郵查詢華美達集團旗下酒店有否共用員工、多少人曾接觸患者等，接線職員稱上級稍後回覆，至截稿前沒回應。

昨到尖沙嘴酒店看渠管空調

北角華美達曾現3宗基因排序極似

華美達集團現有3間檢疫酒店，除上述尖沙嘴的酒店，另有北角華美達盛景酒店，以及西營盤華美達海景酒店。張竹君在傳媒查詢後確認，當局於3月發現，北角華美達有3宗個案的基因排序相似，其中加拿大抵港夫婦的房間位於走廊尾，菲律賓抵港患者房間在對面。

翻查資料，夫婦二人驗出N501Y，妻子抵港第19天驗出陽性，丈夫其後確診時已有抗體，當時未確定抵港前還是檢疫時感染。

港大公共衛生學院教授潘烈文說，上述3宗個案的基因排序達99.9%「極度相似」，關注病毒會否由酒店一間房傳到對面房，酒店有否人為因素增加播毒風險。

張竹君說，兩夫婦與另一患者入住及離開酒店日期不同，部分檢疫時間重疊，翻查閉路電視未發現他們離開房間，會將3月起在酒店確診的10多宗個案交予港大分析。

明報記者

（疫情第四波）

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