稱政黨不參選如自我解散 「回到70年代做壓力團體」

楊森批評，今次修改選舉制度「將回歸後的民主進程全部作廢」，認為民主派需詳細討論應否參選，但指政黨為參政而存在。倘若不選，楊說或回到1970年代，政黨轉型為壓力團體，就環保、勞工權益等單一議題發聲，但影響力銳減。被問專注區議會是否出路，他說區議會只是地區諮詢架構，且政府日後或收緊規模、權力，「由一個圈跳去另一個圈，（區議會）比立法會還小」。

批回歸後民主進程作廢

立法會直選將減至20席，佔總議席的比例屬30年最低；楊森估計非建制派於立法會最多只能取得16席，料泛民選民投票意欲下降，泛民建制得票「六四定律」將打破。中央盼泛民成為「忠誠反對派」，楊森則認為民主派需「忠誠地站在市民的一方」、「站在政府對面」，才能監察政府。

寄語泛民莫因參選宣誓內訌

從政近二十載，楊森稱每次社會運動都挑動分裂，但香港正面對回歸以來最嚴峻局勢，寄語泛民莫因參選或宣誓而內訌，「已經是全面管治，變成一個專制的政權，你還要為工作的方式而拗撬、分裂？」

（反修例風暴）