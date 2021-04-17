楊森：案件考驗信念 喪失自由不後悔

4案在身「早預算坐牢」

楊森的太太近日跑到石牆花張羅入獄物資；佔中發起人之一陳健民送來《陳健民獄中書簡》，說「森哥，希望我的經歷，你不要經歷啦」。楊森身負4宗遊行集會相關案件，除昨宣判的8．31案，尚有六四集會案、10．1港島遊行及10．20九龍遊行，他說「有4單（案件），怎麼會不用坐牢？早一點預算了好過，調節自己的心境面對」。

早前8．31遊行案開審日，楊森拒絕律師為他求情，自行於庭上陳辭，「（我）認罪但不認錯，亦不會求情……我們行使公民權利，何以要經當權者批准呢？」他事後解說是希望立此存照，「不然以後都不用集會，只要（警方）不給牌，大家都噤若寒蟬，我們不想放棄這權利」。但陳辭並非毫無代價，控方一度反對其保釋申請，且法庭判刑時亦會考慮被告有無悔意。

走回幕前因社運感動人心

從政近二十載，楊森2008年卸任立法會議員，此後淡出幕前。2019年反修例運動掀起滿城風雨，楊森稱港人站出來捍衛法治、公平審訊等價值，「難得大部分港人都認為重要，而不止是在大學讀書的人，這個社會是多麼有希望，這種價值是如此深入民心」。楊森自發參與8．31遊行，從幕後走回幕前，只因社會運動讓他感動，「所以不肯放低，每次看到人心的跳動，不肯give up（放棄），不肯接受現實對他們的壓迫」。

欣然當「推石頭西西弗斯」

立法會組成出現大變動，楊森批評這是民主大倒退，一朝回到回歸前。他認為已無法透過選舉團結港人，唯有守住共同的核心價值，建立一種身分認同。楊森稱，家人非常憂心他肩負沉重壓力，但正如「推石頭的西西弗斯」，他說「最痛苦、困難的時間都不能退，退縮有如放棄，所以要繼續推塊石頭，還要用很欣然的態度去推，因為這是應當做的事」。

明報記者 張彤

（反修例風暴）