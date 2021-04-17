批法庭無視社會不公義 職工盟：不因政治檢控退縮

羅健熙：和平亦重判表達什麼？

民主黨主席羅健熙表示，反修例風波所有遊行、示威相關判刑愈來愈重，他稱以往未經批准集結多以罰款結案，8．18當日亦是徹底和平，但現時不論和平或出現衝突，法庭亦重判，「法庭到底想表達什麼訊號？」被問到會否憂慮判刑為港人遊行集會帶來寒蟬效應，羅健熙批評警方已逾年未批出任何遊行集會，「不是侵害港人的表達自由是什麼？」

容海恩：資深法律人罪加一等

建制派則批評有被告獲判緩刑。新民黨容海恩認為，9人在政治、法律上均非常資深，應知道法律界線，本案是明知故犯。她認為，法庭對有法律界背景的3名被告判緩刑是「半放生」，她認為知法犯法應「罪加一等」，或予社會錯誤信息「讀法律就可以獲輕判」。至於其他判囚被告，容海恩認為重判反映嚴重程度，對屢勸不改的人起阻嚇力。

支聯會：難想像監禁長

支聯會秘書蔡耀昌形容判刑令人震驚，強調集結和平，難以想像要監禁、甚至監禁如此長的時間。六四事件兩個月後將步入32周年，主席李卓人因本案入獄，被問到對六四集會會否有影響，蔡耀昌稱常委會在判刑後未有時間討論，僅稱雖主席十分重要，但支聯會其他常委亦會互相協助。

（反修例風暴）