指「未批准集結」昔罰款近期重判 張達明：和平集會判監不合比例

「先例」圍警總案仍待上訴

張達明稱，回歸初期「基本上唔會告未經批准集結罪」，近年才多了起訴此罪，被告都是罰款，但自從前年6．21周庭等圍警總案「判得重」，開始見到下級法院重判趨勢。惟周庭案仍等上訴，未有上級法院頒下判辭解釋量刑指引，未知對日後影響。

張達明認為，前年8月18日流水式集會十分和平，比圍警總案更和平，重判入獄屬不合比例。他說，集會若無警方發出不反對通知書，參與者可能觸犯未經批准集結罪，然而基本法保障和平集會示威自由，若相關集會不涉暴力，則不應判監，外國亦沒有和平集會判監案例，惟現時不知道下級法庭如何劃分量刑準則，「是否不用暴力都一樣？」

稱基本法保障和平集會權利

外國亦無判監案例

翻查資料，反修例運動集會參與者被控參與或組織未經批准集結，判刑介乎監禁4至13.5個月。前年6月21日圍警總案，林朗彥、周庭及黃之鋒被控煽惑未經批准集結等罪，分別判囚7、10及13.5個月。前年10月5日港島「反禁蒙面法大遊行」案，古思堯被控參與未經批准集結，判囚5個月。而2011年反財政預算案遊行案，被告社民連陶君行及黃浩銘承認參與未經批准集結，則罰款1000至2000元。

（反修例風暴）