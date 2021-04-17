8‧31案以最高刑罰量刑 黎李囚8及6月 楊森李卓人稱抗命 官：動盪下犯案挑戰法律

楊森緩刑 稱會上訴

3名被告依次為黎智英（73歲）、楊森（73歲）及李卓人（64歲）。法官胡雅文在判刑後稱，考慮本案與「8．18流水式集會案」事發日期只隔約兩周，同涉兩案的黎智英及李卓人於本案的刑期，會與8．18案分期執行兩個月，即兩人總共各囚14個月。

楊森在離開法院時對判刑表示訝異，指和平示威是基本人權，是巿民表達民意最好的方法，「如果政府聽取民意，作出一些正面回應，就可以解決很多社會問題，但法官完全不理會。」

官稱無視警禁令遊行嚴重

經警總「為罪人祈禱」挑釁

早前求情時，楊森自行陳辭及李卓人的求情信均提及「認罪但不認錯」，並解釋是「公民抗命」而犯案。法官於判刑時先指出，兩人基於自己政治信念或訴求，故沒表現出悔意或承認犯錯，法官強調判刑時不會考慮兩人政治理念，亦不同意辯方求情提及3名被告與當天其他遊行者無別，因3人知名度高、易於辨認，示威者亦是跟隨他們的步伐。

法官續稱，公民抗命概念獲香港各級法庭認可，但法庭不會衡量被告因其所擁護信念而犯案是否值得，只會將該信念當成犯案動機考慮，而就該動機在判刑時給予多少比重，須按案情定奪。

指「公民抗命」只能看作動機

法官指出，2019年反修例運動時，當大量示威者和平集結一起，場面便有升溫並出現暴力的潛在風險，而本案即使警方已禁止當日民陣舉辦遊行，但3人無視警方禁令及現場口頭和旗幟警告參與遊行，屬案中嚴重因素。法官另指出，遊行名字聲稱「為罪人祈禱」，而遊行特意路經警察總部，但「警察總部並非教堂」，質疑參與者是暗示警察為罪人，認為該遊行挑釁及煽動。

法官又說，基於3人身分及影響力，他們在場忽視警方無數次警告，或可鼓勵他人參與犯事及令參與者相信可安然避過罪責，故認為即時監禁是唯一判刑選項，而因3人是有意在社會充斥動盪及暴力時犯案，更無視警方反對，屬「直接挑戰法律和秩序」，須以控罪最高刑罰監禁12個月作量刑起點。因各被告開審前認罪，可獲扣減五分一刑期，最終判黎即時監禁8個月，李及楊則因社會貢獻等原因，分別再獲扣刑期至即時監禁6個月，以及監禁8個月、緩刑12個月。

【案件編號：DCCC537/20】

明報記者

（反修例風暴）