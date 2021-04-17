3前議員求情述社會貢獻 黎智英方：集會和平、無發言

引案例稱涉輕微暴力亦可不判囚

代表黎智英的資深大律師余若薇求情時引述「梁曉暘案」指出，就算案件涉及輕微暴力情節，法庭仍可按被告個人情况和動機等，考慮判處非監禁式刑罰。余續稱，民陣當日舉行的是合法公眾集會，而黎在案發前沒參與任何記者會，當日亦未發表任何言論，其角色非積極，不應為到場參與遊行者負責。遊行亦屬和平理性，認為黎只是行使憲法賦予的權利，故不應判處監禁式刑罰，縱要監禁亦希望緩刑。

有關黎的求情陳辭並沒太多着墨其個人背景。不過，黎較早前接受英國BBC記者訪問，當談及會否害怕家人受牽連時，他隨即落淚，邊哭泣邊說「怕，我的確害怕……你是對的」。

何秀蘭呈受助同性情侶感謝信

代表李卓人和何秀蘭的資深大律師戴啟思則稱，李曾任立法會議員15年，曾成立職工盟和工黨，致力爭取勞工權益。戴又說，何於1998年擔任立法會議員，任內關注教育、性小眾及婦女等議題，一直致力服務香港。戴同時呈上由區議會前議員及何曾協助的個案等多封求情信，其中一對同性伴侶在信中感謝何關顧性小眾權益。戴強調，當日二人以和平安全態度參與遊行，旨在疏散人群。

代表梁國雄的資深大律師潘熙則求情稱，梁於今年結婚，由2004年起擔任立法會議員，服務社會10多年，而他患有心血管問題，需每日接受治療及服藥。潘續稱，案發時完全和平，沒有暴力發生，強調當時警方從沒警告或拘捕。

（反修例風暴）