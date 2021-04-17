吳靄儀親自求情：法律須為民服務 李柱銘何俊仁一方：法庭真要將二人投獄？

倘法庭以錯誤法律剝奪權利 動搖法治精神

吳靄儀昨身處犯人欄內作求情陳辭。她先回顧自己攻讀哲學和法律、在《明報》做編採工作，最終當選立法會法律界議員的經歷，參與議會工作18年。她說，法律應保障而非帶走權利，尤其香港未有民主制度的情况下，人民只能依靠法律保護自己，而法庭正正是法律的最終裁決者。即使法律本身出現錯誤，而非法官，當法庭應用法律奪去基本權利時，社會對法庭和司法的信心便會動搖，令整個法治精神受重創。

吳靄儀引述美國最高法院退休大法官Anthony Kennedy於1999年來港時的發言，認為司法獨立對確保自由自主有重要作用。假如法庭的司法管轄權不足，法律界以至社會應繼續敦促有關權力繼續擴大，「假如社會甘於接受過分局限的法庭角色，終會招致法庭實質或觀感上成為剝奪人民自由的幫兇」。

「法界應為民保希望 向權力說真相」

吳靄儀說，法律與良好管治有關，旨在取信於民，又說自己身為律師，深知法律並不完美，大眾對於為何要遵守法律亦有很多答案，但她認為原因在於法律與公義最接近，故她有責任聽取批評，以及致力完善法律。她認為，法律界應為人民保存希望，正如大法官Kennedy說「你必須向與訟人訴說理性，必須向社會訴說公義，必須向權力訴說真相」。

吳靄儀形容，自己過往的立法會發言受法律保障，人民卻只能基於政府會尊重他們權利的期望，而在最後關頭集體向政府表達他們的痛苦，認為自己「必須與他們同行，甚至為他們挺身而出，否則我的承諾只會淪為一紙空談。」

「我是法律忠僕 但先是人民公僕」

吳靄儀最後表示，雖然她較遲投身法律界，但長期為法治服務，並改編律政大臣Thomas More因拒絕向亨利八世宣誓，最終被裁定叛國罪成，判以斬首死刑後，臨行刑前的發言「我是法律的忠僕，但最優先是做人民的公僕，因為法律必須為人民服務，而非人民服務法律」。

李何代表大狀：

囚畢生奉獻社會者 不會達公義

代表李柱銘和何俊仁的大律師夏偉志則表示，二人是資深法律人員，一生大部分時間均為社會服務，亦多年推動民主。夏形容，李柱銘是本港資歷最深的資深大律師，更是名譽資深大律師，亦是基本法起草委員會的成員，一直理性溫和爭取民主，今次首次參與未經批准集結；何俊仁則創辦律師樓，為公眾利益做了不少工作。

夏偉志說，二人的卓越聲譽和誠信廣為人知，反問「難道法庭真的要將二人送入牢獄？」夏又說，當日遊行莊嚴、溫和及理性，法庭有理由判處非監禁式刑罰，形容監禁兩名年長、且畢生奉獻社會的人，並不會達到公義。

明報記者

（反修例風暴）