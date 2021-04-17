英美加議員聲援被告 律政司：促放人違國際法

彭定康形容，這星期見證部分在香港自由及民主議題上「最知名的和平及溫和捍衛者」落入北京的報復目光，斥責中共不明白打壓和關押是無法令民眾愛上極權和貪腐的政權。

歐盟駐香港辦事處副辦事處主任韋理斯（Charles Whiteley）昨日到法院旁聽，他向彭博社強調「我們正非常密切關注案件」，形容涉案者皆是非常知名和受尊重，但未有進一步評論。

路透社：匈牙利阻歐盟聲明批北京

路透社引述外交官消息稱，歐盟原定在下周一（19日）的外長會議，就港區國安法事宜發表批評北京的聲明，但因匈牙利阻撓而被抽出審批程序，匈牙利的理據是歐盟跟中國已有太多爭拗議題。匈牙利是中國重要投資對象，不時就對華政策跟歐盟主流聲音相左，惹來爭議。

台灣行政院發言人羅秉成昨晚透過新聞稿表示，對黎智英等人深表同情與遺憾，再次譴責北京當局罔顧、壓迫港人爭取民主與自由的決心。

（Hong Kong Watch/路透社/中央社）

（反修例風暴）