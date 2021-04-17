旁聽者嘆重判痛哭 緩刑4人愁容未解

吳靄儀：非常沉重 何俊仁：或上訴

獲判緩刑的被告亦難解愁容，吳靄儀在庭外說心情非常沉重，梁耀忠說大家情緒不好，李柱銘則一律回應「無嘢講」；何俊仁稱對判決感失望，稱會與律師團隊商量，或會上訴。

七旬富商「劉公子」在庭外多次激動落淚，眼鏡滿是霧氣。他說聞判後非常「hurt（傷心）」，見到很多同路人入獄，形容這是人生最惡劣的時刻，「The world today is a mess（今天的世界一團糟）」，又引用吳靄儀在庭上所言，法律應服務人民，質疑現時法律已變質，「佢哋（被告）做咗啲咩？」他說案發當日警方沒有事先警告是非法集會，卻秋後算帳，認為是政治打壓，擔心自己說太多亦會被以言入罪。

李柱銘蹣跚離庭 支持者簇擁

散庭後，大批市民在法院大樓地下送別被判緩刑的被告離開。年逾八旬的李柱銘步履蹣跚離開法庭，大批聲援者爭相與他握手，並拍肩以示支持，亦有人激動與他相擁，不斷大叫「民主之父」，更說「多謝你，李柱銘大律師」。由於人數眾多，李柱銘最終要由親友組成人鏈護送上車。

至於昨日在8．31案被判緩刑的楊森，他說對判刑感到驚訝，認為在香港參與和平集會受到保障，但今次判刑將2019年社會事件與和平集會遊行拉上關係，形容是「匪夷所思」。他認為就算此次有寒蟬效應，香港人亦不會怕，寄語港人「總會見到光明」。

明報記者

（反修例風暴）