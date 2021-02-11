和平「流水集會」 量刑起點最高18月 9人判囚最重年半 李卓人何秀蘭收監 李柱銘吳靄儀緩刑

官稱判監「唯一選項」

何俊仁：負面看待和平集會

9名被告依次為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、李柱銘、區諾軒，除梁耀忠涉一項參與未經批准集結罪，其餘8人涉各一項組織未經批准集結及參與未經批准集結罪。

被判緩刑的何俊仁在庭外說，和平理性集會應在國際法和人權法下受到尊重，批評法官以負面角度看待和平集會，對今次結果感驚訝，18個月的量刑起點甚至「冇辦法相信」，對其他即時入獄的被告感痛心。吳靄儀形容此刻心情沉重，但不欲評論法官的判刑理由。梁耀忠形容刑期很重，認為現時各人情緒都不太好，暫難作回應。

法官胡雅文判刑時說，雖然法庭一向會以罰款或守行為方式處理未經批准集結罪的案件，但該些案件與2019年的社會動盪並不相同。她又引述周庭申請保釋等候上訴，以及24歲侍應前年參與非法集結的刑期覆核案件，稱法庭認同裁判官「借鏡」黃之鋒2014年衝入公民廣場的案例沒做錯，將黃之鋒案局限於涉暴力的非法集結亦不合理，認為法庭沒裁定案情不涉暴力便毋須判處阻嚇式刑罰，形容香港自2019年6月持續經歷暴力，並可從保護大眾、發出譴責和阻嚇信息等作本案判刑的考慮。

官指本案非一般未經批准集結：

自2019年6月暴力持續 須阻嚇

胡官認同當日的遊行和平，但認為香港經歷2019年的社會動盪後，大型示威本身會招致暴力風險，當時警方更因擔心遊行會被暴力示威者騎劫，才選擇不在現場出現，以防示威者有藉口引發衝突。胡官批評，即使警方因維持公共秩序而反對當日的遊行，甚至解釋當中的風險，眾被告仍繼續組織遊行，甚至有知名人士身處隊頭引領群眾，構成一定程度的影響力，而當日的遊行規模龐大和持久，有關行為和情况均屬加刑因素，即時監禁屬唯一選項。

認同遊行和平惟招暴力風險

指引領群眾屬加刑因素

胡官最後引述上訴庭法官彭偉昌在「黃之鋒案」所言，理解當被告對某個議題感受愈深，便愈希望將自己的主張表達得透徹，愈希望事情能取得進展，但當他們在過程中將行之有效的法律視為妨礙表達自由的無理制約，任意牴觸之餘還自我感覺良好，便不容法庭過於寬鬆處理，形容這些人不但在行為上犯法，更在精神上藐視和凌駕法律，這種態度一旦蔓延，惡劣後果顯然易見。

胡官最終分別將組織和參與未經批准集結的量刑起點定為15和12個月，當中因李卓人、梁國雄和區諾軒案發前出席記者會，鼓勵市民參加流水式集會，將他們組織未經批准集結罪的量刑起點再調高至18個月，判處各人入獄8至18個月不等，其中李柱銘、吳靄儀、何俊仁和梁耀忠因卓越的社會貢獻，判緩刑12至24個月（見表）。

【案件編號：DCCC536/20】

明報記者

（反修例風暴）

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