孕婦打針後流產 聶德權：責在接種者

聶德權昨在疫苗記者會表示，接種者到接種中心後，要在資訊區看接種須知，「要剔自己明白、已閱讀及同意接種，肯定接種人士自己本身要負責任，不可能接種中心的醫護人員每一項（確認），不止懷孕，還有很多事情逐項確認」。

陳漢儀倡計劃懷孕者事前驗孕

陳漢儀昨在立法會財委會特別會議上回應議員質詢稱，懷孕並非BioNTech的禁忌症，如經醫生評估，衡量風險和效益後可接種。她又說，醫護會提供單張並詢問接種者有否相關禁忌症，若接種者計劃懷孕，她建議接種前驗孕。

有診所為非港人打針 徐德義：已提醒

此外，「香港01」報道，一名無香港身分證的加拿大籍男子，日前到私家診所接種首劑科興疫苗，當時診所護士曾致電衛生署查詢，並獲確認他可接種，惟依期返回診所接種第二劑時被拒。食物及衛生局副局長徐德義昨稱，港府知悉有非港人在私家診所接種科興，並已提醒醫生要跟從政府指示，為合資格者接種。至於有多少名非港人已接種疫苗，他說手上沒具體數字。

（疫情第四波）