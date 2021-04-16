「倘有酒吧逼員工打針始能重開 顯政策粗疏」 倫理專家：優待接種者愈久 愈不合理

中大生命倫理學中心總監區結成（圖）向本報稱，飲食及群體聚集非「核心權利」，完成接種者可8至12人一枱聚餐的活動「可有可無」，若套用於工作，例如未打疫苗員工不可到酒吧上班，則損害其核心權利。他稱員工應有權選打針或定期檢測，檢測費用由僱主承擔，若出現老闆逼員工打針才能重開酒吧情况，該措施則過於粗疏。

措施長短繫於當權者同理心

他說，短期因應不同風險以不同方式處理，並非不合理，但打針與否兩類人所受不同待遇，當權者要考慮對市民的影響是否合乎比例，兩類人差別愈大、時間愈長，就愈可能構成不合理對待。

至於如何判斷措施時間長短，區結成說視乎當權者同理心。他舉例，老人院禁止探訪逾一年，局外人或覺得家屬已習慣視像探訪，未知實質影響，若從長者角度出發，院友或因少見家人而精神差、營養不良等，時間愈長影響愈大。

有市民日前在電台節目形容「疫苗氣泡」像種族隔離政策，將市民區分為「兩等人」，向接種者提供「特權」。區結成則認為，措施將市民分成「兩類人」，或因政治立場或身體問題而不接種疫苗，但未構成歧視，而疫苗政策是否造成歧視，國際上仍未有定論。他留意到，自港府推出「安心出行」已出現兩類人，有人在食肆門外填表，有人直接掃二維碼，接種者會否高人一等，則視乎社會包容程度。

稱漸近「善意家長管治」 弱勢發聲渠道縮

他說，疫情令本港經濟受挫，港府面對的壓力大，推行新措施猶如「摸着石頭過河」，形容措施漸傾向「善意的家長式管治」，但目前議會反對聲音減少，為弱勢社群發聲的渠道及媒體空間正「縮小」，要靠官員憑同理心作決策，並聆聽民間聲音，但他關注港府從何渠道聆聽民意，希望不再重演市民於街頭冒雨吃午餐的情景，當局才知悉民情。

亂填為由逼用安心 「不令人信服」

至於港府要求進入食肆等市民用「安心出行」，不可填資料，特首林鄭月娥曾指不少人「亂填」，區結成相信政府希望藉此提高程式使用率及便利行政，但認為以此理由強制使用「不是很令人信服」，因任何措施都會有人不遵守。

他又說，目前民間最大的「抵制」仍是針對安心出行，而港府提供放寬食肆的誘因相當「實質」，加上港人喜歡飲飲食食，相信措施易令市民「就範」，預料下一步會是開放旅遊。

明報記者

（疫情第四波）