五口家盼打復必泰 15歲幼女無份

Mary（化名）的父母上周接種首劑BioNTech，她與姊姊均未滿30歲，本身不屬接種計劃的優先群組，加上未能去旅行，一直「無點諗」接種疫苗。不過，港府昨宣布擴大接種群組，她說：「都真係開始諗打唔打，政府又無公布之後點，好似𠵱家焗住一係趕住打，一係無得打。」

至於未滿16歲的細妹，Mary說她本身非特別想打針，但「聽到『可以去旅行』後轉口風，話『去唔到旅行好大件事』」。對於今年接種BioNTech或無望，細妹感到無奈，「少少慘啦，我都冇辦法」。

Mary續說，若最後全家僅剩細妹未接種疫苗，擔心未來推行疫苗氣泡，細妹會否受到差別待遇，「如果我們全家都接種疫苗及外出食飯，是否要她一個人坐『dirty zone』？一家人去玩，可能因為顧慮她而不出去」。至於家族飯敘，Mary說家族本身每月聚會一次，但因疫情已取消，父親節、母親節等大時大節會留家聚會，暫不會外出聚餐。

陳肇始稱特別處理 本周商細節

食物及衛生局長陳肇始表示，若因健康理由或不夠年齡而不能打針，食肆等措施會有「特別的處理」，食環署本周會和業界商討執行細節。

（疫情第四波）