復活節假屢聚會 女子確診揭6家人中招 父已病發逾10日 近50親友同事檢疫

本港昨增6宗確診，另有超過10宗初步確診。昨兩宗本地個案患者為夫婦，29歲的妻子感染源頭不明，在卓健醫療任會計經理，她與丈夫、父母同住洪水橋菁雅居19座。當中任76號線小巴司機的64歲父親在家族中最早病發，4月2日咳嗽及喉嚨痛；59歲母親無業，4月6日發病。

女子病發服成藥上班 後失味覺求醫

確診的卓健醫療會計經理於九龍灣宏天廣場3樓上班，4月9日病發，自行服用成藥後好轉，繼續上班至4月12日，同日失味覺及嗅覺，自行求診後前日確診。卓健表示前日已關辦公室消毒，所有員工4月15日起在家工作。其確診丈夫為地產經紀，於柏蕙苑A4號地舖長城物業工作。長城物業董事蔡小姐表示，確診員工為經理，主要負責管理，並無接觸客人，同舖所有同事正檢疫。

讀元朗崇德 表妹病發後百人同場考

會計經理與丈夫在復活節假期及前後多次與親友聚會，居菁雅居11座的姨母、姨丈及表妹，4月4及6日到確診夫婦住處食飯玩樂，3人在接觸追蹤時表示不適，送院後全部初步確診。其中表妹為14歲天主教崇德英文書院中三生，4月11日咳嗽，3天後返校與100人在禮堂考試，當時有戴口罩，沒進食亦沒與同學玩，其他日子並無返校。學校須關閉14日及大清洗。衛生防護中心傳染病處高級醫生王智康表示，若確診妻子的父母正式確診，不排除二人其中一人於4月6日的聚會傳染阿姨一家。

另外，會計經理與丈夫4月2日到朋友位於牛池灣海港花園的家食飯玩樂，8個朋友因此須檢疫；4月3日、5日及9日又到家翁及家姑位於小西灣邨瑞強樓家中，與叔仔一家及大伯合共7人用膳，7人須檢疫。會計經理的初步確診母親則在4月9及12日去安蔭邨探望其母，母親及家傭須檢疫。

除家庭聚會，會計經理病發前曾多次外出用膳。她於3月30日與丈夫到旺角廣華街阿木台灣麵吃飯，又到中環勵精中心一間律師樓辦手續；4月4日與丈夫及父母到元朗建德街26號「彩」用膳；4月5日觀塘巧明街「ALOT Living」看家俬；4月9日去過藍灣廣場Donki；4月10日到旺角新之城Nail House修甲。一名美甲師及一名律師樓員工須檢疫。

梁子超：近期不明個案延遲確診普遍

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，近期源頭不明個案普遍出現延遲確診，而患者行蹤遍佈港九新界，不排除病毒在工作場所、食肆等地點擴散，「拖慢清零步伐」。他又指會計經理一家多聚會，不排除已現二代或三代傳播，而滯後檢測導致未及時發現個案。

（疫情第四波）