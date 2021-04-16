BioNTech預約升35%

昨有4000人打第一劑科興疫苗，11,300人打第二劑。至於BioNTech，昨有11,300人打第一劑，2000人打第二劑。累計有648,900人已打第一劑疫苗，佔全港合資格打疫苗人口的9.9%，332,100人已打兩劑，佔全港合資格打疫苗人口的5.1%。

政府日前公布將推出「疫苗氣泡」計劃，昨午再宣布疫苗接種中心只運作到9月底，要打BioNTech疫苗需在8月底前打第一針。截至昨晚8時，24小時內有17,100人預約打BioNTech，較前一日升35%。科興有4300人預約，較前一日跌2%。

此外，前日有7人打疫苗後送院，其中3人已出院，1人留院觀察，3人不遵從醫生勸告自行出院。送院者中有兩人打科興，5人打BioNTech，包括一名42歲女子，在荃景圍體育館打第一劑BioNTech後失去知覺，留院觀察。

（疫情第四波）