接種擴至16歲 復必泰8月底停 下周五起預約 社區疫苗中心9月底關

科興9月後普通科私家診所續供應

約108萬16至29歲市民下周五（23日）起可預約打疫苗，屆時全港合資格打疫苗人數增至650萬，佔人口88%。其中科興可供滿18歲者接種，BioNTech可供滿16歲者接種。29間社區疫苗接種中心會運作至9月底，計劃打BioNTech者須在8月底前打首針，科興則會繼續在私家診所和醫管局普通科門診供應。

聶德權表示，BioNTech抵港後只能保存3至4個月，已訂的750萬劑預計會在未來數月分批運來，考慮本港儲存能力和接種能力後，決定接種中心只會運作至9月底。他又說，接種中心每日可打4萬劑，故提早公布相關計劃，盼市民在這段時間用好接種中心運作能力，盡快打針，以免再經歷「一波未平、一波又起」的惡性疫情輪迴。

倘身體狀况難趕8月底前打首針

聶德權：屆時有什麼就接種什麼

部分人現時身體狀况不適合打針，若最遲要在8月底前打首針BioNTech，會否剝奪他們的選擇權？聶德權說，若有未受控嚴重疾病等，或需等一等才接種，「屆時有什麼疫苗供應便去接種該疫苗」。

社協籲留BioNTech供長期病者

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，部分長期病患者或想等到公立醫院覆診時諮詢醫生，但未必會在最近數月覆診，他建議政府預留部分BioNTech，讓這批市民覆診後可在公立醫院或私家醫院接種。他又說，至今只有一成人打疫苗，預計到9月也難達七成人接種，若政府9月後不供應BioNTech，擔心會令本港無法達群體免疫。

梁子超：倘接種進度未如預期 洽商疫苗廠押後供港

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，如本港接種進度未如預期，政府應與BioNTech供應商商討押後供港，以免抵港後無人接種，造成浪費。他又建議屆時保留部分接種中心，讓市民於9月後繼續接種BioNTech疫苗。

對於未滿16歲兒童暫不能接種疫苗，梁子超表示外國正研究12至15歲兒童接種的安全性，如日後有安全數據、其他國家開始為該批兒童接種時，港府應盡早擴大範圍至12至15歲兒童，相信未來兩三個月會有清晰數據，可能到時外國會開始接種，不會等到9月。

明報記者

（疫情第四波）

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