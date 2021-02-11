體演文出界剩300選民 馬逢國倡向界別解說

馬逢國表示，「我都將會無了很多選民，不過屆時我都近乎（任滿）不是議員了」，又稱並非自己要向選民交代，而是政府須向界別解說，表示將會於法案委員會上反映關注，例如增減界別各團體選民的原因。

批發及零售界餘團體票

邵家輝稱可更關注資方角度

另外，批發及零售界別去年有超過6000名選民，修訂後只剩下團體票，分別由66個團體的成員組成。自由黨批發及零售界議員邵家輝表示，支持有關修訂，認為修訂對業界的影響不大，因取消個人票後，將令業界更關注資方角度，他表示會繼續服務業界的選民與非選民。

進出口界方面，去年共有逾1600名選民，當時選民資格包括根據法例領有進口（或進口及出口）飲用酒類牌照的公司、註冊從事進口供在香港使用的汽車的公司等。政府修訂後，只有中華出入口商會的團體成員能成為選民。民建聯進出口界議員黃定光表示，以往約70%選民來自中華出入口商會，但去年有民主派呼籲合資格公司，透過申請進出口牌照成為界別選民，黃批評做法有如「種票」，本次修訂杜絕有關情况，他稱業界「拍爛手掌」歡迎修訂，因能去除那些「反中亂港分子」。

（新選舉制）