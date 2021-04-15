改制草案首讀二讀 曾國衞冀下月底三讀通過

曾國衞昨於立法會發言，稱動議首讀及二讀《條例草案》令人「感觸良多」，批評過去數年議會出現種種亂象，突顯選舉制度存在漏洞。他相信修訂後的選舉制度可大幅提升管治效能，讓行政、立法機關重回相互制衡和配合。曾國衞表示，未來一年將舉行選委會、立法會與特首選舉，修例工作時間十分緊迫，政府會全力配合立法會審議，希望《條例草案》能於下月底前三讀通過。

中文版《條例草案》超過500頁，涉修訂8條主體法例及24條附屬法例；立會早前成立小組委員會，預先討論修訂基本原則。建制派議員昨見記者，廖長江稱小組委員會將變成法案委員會，本周六召開會議逐條審議條例。

廖長江：法案委員會幾乎每天開會

廖長江稱會全力配合審議工作，法案委員會幾乎每天都會開會，「完成後交付內務委員會，希望5月底在大會二讀辯論、委員會修訂以及三讀」。他稱通過《條例草案》後，政府將着手籌備3場大型選舉。

多名建制派支持修訂選舉制度，新民黨主席葉劉淑儀表示，未來選舉制度會更符合「一國兩制」精神，並加強與國家聯繫，亦保留民主選舉的特色，相信修訂有利下一階段的「一國兩制」更好地落實。

鍾國斌冀政府加強解說

自由黨黨魁鍾國斌認為，審議工作繁重，期待政府加強向市民及外國商界解說，令他們明白修改選舉制度的好處，強調對香港未來的營商環境是「百利而無一害」。

（新選舉制）