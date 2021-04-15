謝偉俊「鼓吹自殺」喻「籲投白票」：兩皆違法 大狀：自殺早年屬刑事 不能相提並論

大律師黃宇逸回覆稱，若投白票本身不犯法，政府要將煽惑他人投白票「刑事化」便需要更強的理由。對於謝偉俊以自殺為例，黃表示自殺在早年是刑事罪，後因政策原因才非刑事化，而教唆他人自殺在社會上不容許、不道德，間接使他人失去生命，故有刑事規範；煽惑他人投白票和自殺兩者不能相提並論。

黃宇逸：網上難界定何謂公開範圍

黃宇逸又稱，公開活動即使如何定義都有灰色地帶，例如網上難明確界定何謂公開的範圍，舉例「Telegram」通訊群組原本是獲邀才能加入，但成員數量大又是否視作公開？他認為要每宗案件審視，法庭裁決時會判斷事實上是否公開活動、意圖是否煽惑他人。

湯家驊：朋友巴士站討論投票否應不違法

湯家驊在港台節目《千禧年代》稱，今次立法是回應人大常委會在《基本法》附件一、二加入特區要「依法規管操縱、破壞選舉的行為」，不應該「大驚小怪」。他強調，政府禁止的是在公開活動、公開呼籲別人不投票或投廢票，相信「三兩知己在巴士站或地鐵站討論應否投票」就不受影響。

湯家驊說，政府的修例草案列明犯法行為是「公開向公眾呼籲」，且須在選舉期間，在選舉報名前不會規範到，條文亦賦予法庭酌情權衡量有何行為會被條例規管，例如可提出合理辯解等。他續稱，法庭也會用國際人權公約的平衡準則去測試，不認為條例會有被濫用風險，不論政治或道德上也是正確的。

若有組織公開呼籲杯葛選舉，湯家驊認為某程度可說是破壞選舉。他提到特首選舉只有一名候選人也要得票過半才能當選，如有人呼籲人投白票、不投票，導致無人當選特首「好大件事」。

至於在社交媒體表示自己投了白票，會否被視為公開活動，湯提醒港人不要找「窿窿罅罅」避過法律規管。

羅健熙稱或致市民「自動波」投白票

民主黨主席羅健熙在同一節目表示，白票不會影響選舉結果，呼籲別人投白票竟變犯法且最高可囚3年，相信會令市民很反感，令香港人「自動波」去做。羅健熙預期，來屆立法會選舉投票率，會較2019年區議會選舉差很多。

明報記者

（新選舉制）