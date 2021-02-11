選委會解構：法律界30團體選民 逾14關中資人大建制等 原7400人有票投 彭韻僖：新名單延伸合資格執業者外

新制下，原為個人票的界別被團體票取代，其中「泛民票倉」之一的法律界，原有逾7400人合資格投票選出30席選委；如今30席當中，一半毋須選舉，餘下15席雖說是選舉產生，但選民是30個法律團體，不少具建制及內地色彩，本報翻查資料，發現最少有4個由國家或中資機構在港成立，逾10個團體與人大、政協、建制派立法會議員有關，包括何君堯、陳曼琪及馬恩國等。

選委會改制下設1500議席，分5界別，「第二界別」中的法律界維持有30席，但組成方式大變；法律界選委會選民基礎，由律師、大律師一人一票，改為團體票。律師會會長彭韻僖回應稱，法律界別團體選民名單明顯地延伸至合資格法律執業者以外，需進一步討論設計能否提升代表性。

香港和解中心800會員：來自醫護工商社福界等

本報根據新選民名單，發現除了律師及大律師團體外，亦包括多個仲裁、調解相關的團體，其中「香港和解中心」稱，其800名會員來自不同界別，如醫護界、教育界、社福界、工商界、建築工程界等，其理事會會長羅偉雄亦非法律界人士。

2016年的選委選舉，民主派在法律界全取30席，當時界別有6700多名登記選民（最新是7400多人）。新制下，法律界30席中，6席「當然委員」由基本法委員會香港委員出任，包括副主任譚惠珠、港大法律學者陳弘毅、經民聯立法會議員梁美芬等；另外9席由中國法學會香港理事「協商提名」產生，該學會是中共領導的法學及法律界團體，現任會長正是上月介紹修改本港選舉制度的全國人大副委員長王晨，其網頁未有顯示香港理事名單。據報道，2013年有13名香港法律界代表獲選港區理事，包括現任律政司長鄭若驊、行會成員廖長江、陳弘毅、民建聯大律師馬恩國等。

「協商提名」9席 中國法學會網頁未見港理事名單

餘下15席選委經選舉產生，可投票的包括30個法律界團體（見表）。原本律師會及大律師公會的會員均可投票，現兩會各只有一票。其餘28個團體，本報翻查資料，發現最少有4個由國家或中資機構在港成立，如中國國際經濟貿易仲裁委員會本身是由中國貿促會設立，其「香港仲裁中心」則是應港府要求，由中央政府支持，2012年在港設立。

最少兩團體與鄭若驊有關

另外，最少有兩個團體與鄭若驊有關，例如她同時為「香港國際仲裁中心」的榮譽主席、「亞洲國際法律研究院」創會成員。她上任律政司長後，政府曾向「一邦國際網上仲調中心」撥款1.5億元，支持中心籌建網上爭議解決和促成交易的平台。

明報記者

（新選舉制）