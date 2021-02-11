有票投選委 至少12團體成立未滿3年 納「列明團體」不受限 學者：中央為「湊數」搬準則

遍佈體演文出法律科創界

本報前日率先報道，「同鄉社團」24個「列明團體」中，「香港山東社團總會有限公司」及「香港四川社團總會有限公司」分別在今年3月4日及2019年12月20日才成立，兩者運作均不足3年。記者昨日進一步翻查各界別的列明團體資料，發現體演文出界有4個列明團體在2019年或之後才註冊成立，包括由立法會議員馬逢國任會長的「中國文學藝術界聯合會香港會員總會」（香港文聯），以及今年3月4日才註冊的「中華教育產業聯盟」等。

法律界同樣有4個列明團體註冊成立未滿3年，包括獲政府支持及撥款的「一邦國際網上仲調中心」（2018年6月註冊）；由立法會議員何君堯成立的「國際公益法律服務協會」同年4月26日作公司註冊並在該年6月宣布創立。科技創新界的「香港人工智能與機器人學會」於2018年8月成立，公司註冊更在前年11月才登記；屬香港科學院轄下分會的「香港青年科學院」則於2018年10月獲批成立，意味兩者至今未持續運作3年。

除上述12個列明團體外，記者發現第四界別「內地港人團體的代表」分組27個提名團體中，「惠州仲愷高新區港澳青年創新創業聯合會」及「廣州花都區在花港人聯誼會」均在去年12月才成立。

被問運作未夠3年團體數目

政制局：要向相關團體查詢

本報記者昨日向政制及內地事務局查詢「列明團體」及其團體會員數目和當中有多少個運作未夠3年，局方僅以《基本法》附件一條文回覆，並稱各團體資料要向相關團體查詢。

蔡子強：或不足左右選舉

但已毁程序公義

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，今屆選委會安排「急就章」，估計中央定了界別後，要覓得政治忠誠上可信任團體「湊數」有相當困難，最終定出「列明團體」毋須持續運作3年，「要找防火、滅罪、分區委員會，已預想到他們很辛苦去『填滿』界別」。他說，縱使「不足齡」的指明團體未必足以左右選舉，但安排上已破壞了大家信守的程序公義，「後遺症就是告訴你，為了政治需要，（準則）可以不斷搬」。

馬逢國稱政府決定入選團體：人大常委會指是這樣就這樣

馬逢國回應稱，團體入選由政府決定，「人大常委會指是這樣就這樣，你問我，我答你不到」；被問到香港文聯運作未夠3年是否具代表性，他列舉其屬會兼列明團體的中國舞蹈家協會香港會員分會，稱會員都是本地舞界精英，非常有代表性。

何君堯創辦協會屬列明團體 稱成立「一日都夠代表」

何君堯被問到其協會是否具代表性時反問記者：「為何你覺得不夠？（成立）一日都已經夠代表。」他強調協會「絕對夠分量同質量」，稱協會相當活躍，除照顧會員，更照顧社會所需，亦着手處理《港區國安法》、司法改革及《基本法》23條立法等事務，「是在發揮我們的小宇宙」。

明報記者

（新選舉制）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676