選委會第三界別 三大社團包攬60席 800屬會 會長顧問多身兼政協

翻查資料，身兼新界社團聯會名譽會長、香港島各界聯合會榮譽顧問和九龍社團聯會榮譽會長的鄧清河是全國政協委員，上屆未能成為選委；新界社團聯會首席會長蔡加讚、名譽會長紀海鵬、董吳玲玲等至少7人，以及香港島各界聯合會永遠名譽會長周厚立、榮譽顧問王明洋、理事長蘇長榮等，同樣是全國政協，上屆未能手握選委一票。不過，新選委產生辦法列明，港區全國人大及政協若同時屬其他界別或與其他界別有密切聯繫，可選擇出任其他界別當然委員選委。

至於九龍社團聯會，屬全國政協委員但未能晉身選委的領導層較少，另聯會中有12名副會長或副理事長過去則以區議員身分晉身選委，部分人在今屆區議會落馬，包括觀塘前區議員蘇麗珍及黃春平、油尖旺前區議員葉傲冬及楊子熙、黃大仙前區議員簡志豪及何漢文等，加上今屆選委再無區議會界別，他們要再晉身選委或要循基層社團界別出線。

屬會包括議辦居民聯會

一屬會街站招年滿18歲會員

三大社團現共有約800個屬會，當中不少為地區組織及辦事處和居民協會等。據新界社團聯會資料，截至去年中有439個屬會，包括陳恒鑌議員辦事處、穗禾業主及居民聯會等；九龍社團聯會2018年資料則顯示該會有近200個屬會，大部分是地區及居民協會如觀塘民聯會、東九龍居民委員會等；香港島各界聯合會的屬會有204個，除地區協會，另有港島工商團體聯盟、香港行政管理文職人員協會等，其中一個屬會香港區潮人聯會近日更擺街站招收會員，年滿18歲香港永久居民便可申請入會。

各社團不少高層屬民建聯

歷任民政局長任港島聯會首長

新界社團聯會1985年成立，至2019年中會員人數逾28萬，現任會長為全國政協兼立法會議員梁志祥，理事長為人大代表兼民建聯副主席陳勇；九龍社團聯會1997年成立，至2018年會員逾22萬，榮譽顧問及榮譽會長等多為全國政協及人大代表，如譚耀宗、楊釗等；香港島各界聯合會則於1999年成立，會員人數逾13萬，歷任民政事務局長、民政事務專員、區議會主席及部分全國人大政協等共130多人擔任該會首長或名譽首長。另外，各社團高層名單不乏民建聯立法會議員，例如李慧琼為三大社團的名譽或榮譽顧問；陳克勤是新界社團聯會理事長；蔣麗芸是九龍社團聯會永遠名譽會長；張國鈞為香港島各界聯合會榮譽顧問等。

明報記者

（新選舉制）