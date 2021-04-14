「泛民票倉」變建制天下 教育界教協無票

馮偉華：民主大倒退

教協會長馮偉華形容新制度為「民主大倒退」，稱個人票最具代表性，教育界別設當然委員、由大學校長出任，其他由教學機構持票只反映管理層、有社會地位者的意見，不能代表教育界看法。

新選委會有1500席，新制下多個組別選民組成大幅修改，廢除個人票。上屆選委會中（1200席），教育界及高等教育界合共鬥60席，由8.8萬名已登記投票人，包括各大專院校的校董會成員、註冊教師、從事教學或研究的學術人員等選出，60席全由民主派勝出。

政府昨日公布的細節中，兩個教育界別合併，選委議席減至30席。該30席中先有16席「當然委員」，包括11間大學校長及5個辦學團體代表；其餘14席經選舉產生，投票者不再是教師，主要由各註冊教學機構持票，包括大專院校、中小學校、幼稚園、職訓局、考評局等，粗略估計不超過3000票。

科技創新界取代資訊科技界

原有24學會剩5持團體票

另外，修改後的「科技創新界」取代資訊科技界，界別原有逾1.1萬登記個人票選30席，分別為24個學會及協會成員，另有400團體票，包括持電訊條例下牌照的機構、衛星公司等。新制的30席中，15席由中科院及中國工程院香港院士提名產生，其餘15席由54個機構及團體投票選出，個人票全取消，原有的24個學會及協會，僅5個繼續持有團體票，並增加13個不同科技範疇的協會，例如人工智能及機械人、生物科技、電競等；並且加入更多科研人員及學者團體，包括16間國家重點實驗室、6間工程技術研究中心香港分中心、中科院3間去年新成立的創新研究院；11間創科公營機構，包括數碼港、科技園公司、生產力局、5間研發中心等亦各有票。

（新選舉制）