選民登記冊不顯示全名 記協斥限制選舉監察

【明報專訊】除選舉制度外，政府亦修訂相關的選舉安排限制，包括規限公眾查閱選民登記冊的安排，提出將來只限傳媒、政黨及候選人查閱選民登記冊，但會遮蔽登記冊上選民的部分個人資料，只顯示選民姓名的首個字及登記住址。以往傳媒及政黨透過查核選民登記冊，揭發選民「一屋多姓」等疑種票問題。記協批評，政府遮蔽選民登記冊資料，將影響及限制傳媒監察選舉的功能，質疑有關改動亦違反去年高等法院及上訴庭准許傳媒查冊的法律精神。
賦權票站主任設關愛隊
長者孕婦殘疾優先投
另外，政府同時建議加入新條文，賦權票站主任在票站設立「關愛隊」，為70歲或以上長者、孕婦、身體殘疾等有需要人士設立特別隊伍，讓他們可以優先領取選票投票。
可查姓名首字登記住址
政制局：仍能辨認可疑登記
政制及內地事務局表示，上訴庭去年就警察隊員佐級協會提出的司法覆核所頒下的裁決中，認為在選民登記冊上載有選民全名及主要住址資料予公衆查閱，是不相稱侵擾保障選民的權利。當局表示，經全面檢視後，建議規定只有已在政府新聞處新聞發布系統登記的傳媒、政黨及候選人，才能查閱選民登記冊；至於只載有團體選民的選民登記冊部分，則仍會提供予公眾查閱。不過，當局並提出遮蔽選民登記冊上選民的部分個人資料，只顯示個人選民姓名的首個字（中英亦然）及登記住址。
當局稱，有關改動可達至保護私隱，防止有人取得選民登記冊上的資料作「起底」行為，又認為查閱資料者仍可透過選民登記冊的資料，辨認有可疑的選民登記。
法庭認同傳媒查冊維護公平選舉
記協：改動違法律精神 將研覆核
記協主席楊健興表示，去年高院及上訴庭在針對選民登記冊的司法覆核中，均表示傳媒透過查閱選民登記冊及正當使用資料，可揭露「種票」及選舉不當行為，對維護公平選舉上有重要角色，但大前提是傳媒可查閱整體資料，對政府建議遮蔽部分選民資料極為遺憾，認為將限制傳媒監察選舉的功能，質疑有關改動違反法律精神。被問到記協會否考慮就政府遮蔽選民資料提出司法覆核，他稱記協會研究。