選民登記冊不顯示全名 記協斥限制選舉監察

賦權票站主任設關愛隊

長者孕婦殘疾優先投

另外，政府同時建議加入新條文，賦權票站主任在票站設立「關愛隊」，為70歲或以上長者、孕婦、身體殘疾等有需要人士設立特別隊伍，讓他們可以優先領取選票投票。

可查姓名首字登記住址

政制局：仍能辨認可疑登記

政制及內地事務局表示，上訴庭去年就警察隊員佐級協會提出的司法覆核所頒下的裁決中，認為在選民登記冊上載有選民全名及主要住址資料予公衆查閱，是不相稱侵擾保障選民的權利。當局表示，經全面檢視後，建議規定只有已在政府新聞處新聞發布系統登記的傳媒、政黨及候選人，才能查閱選民登記冊；至於只載有團體選民的選民登記冊部分，則仍會提供予公眾查閱。不過，當局並提出遮蔽選民登記冊上選民的部分個人資料，只顯示個人選民姓名的首個字（中英亦然）及登記住址。

當局稱，有關改動可達至保護私隱，防止有人取得選民登記冊上的資料作「起底」行為，又認為查閱資料者仍可透過選民登記冊的資料，辨認有可疑的選民登記。

法庭認同傳媒查冊維護公平選舉

記協：改動違法律精神 將研覆核

記協主席楊健興表示，去年高院及上訴庭在針對選民登記冊的司法覆核中，均表示傳媒透過查閱選民登記冊及正當使用資料，可揭露「種票」及選舉不當行為，對維護公平選舉上有重要角色，但大前提是傳媒可查閱整體資料，對政府建議遮蔽部分選民資料極為遺憾，認為將限制傳媒監察選舉的功能，質疑有關改動違反法律精神。被問到記協會否考慮就政府遮蔽選民資料提出司法覆核，他稱記協會研究。

（新選舉制）