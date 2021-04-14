泛民票倉IT界改名 1.3萬選民削剩77團體

黃浩華：團體與政府關係密切

料泛民難入閘

立法會功能界別議席減少至30席，港府界定各功能界別的合資格選民，參選功能組別須取得不少於10名界別選民提名。有9個界別保留個人票，包括教育界、法律界等，其餘均取消個人票，包括「科技創新界」。科技創新界舊稱資訊科技界，2020年選民人數為1.3萬，當中個人選民逾1.26萬。

改制後，科技創新界團體選民將分為3類，包括國家級科研平台、與創新科技發展密切相關的公營機構、參與政府科創發展諮詢的學術組織和專業團體，例如新發傳染性疾病國家重點實驗室（香港大學）、香港科技園公司、生產力促進局、香港電腦學會等共77個團體。

黃浩華表示，現有科技創新界的合資格選民數量遠低於以前，加上個人票遭取消，他質疑界別選民的代表性不足。黃稱，表列團體多為政府認可的機構，與官方的關係密切，料民主派參選人因意識形態等問題，難以取得足夠界別提名。被問日後會否參選立法會，黃稱可能性小，認為業界不認同目前的選舉制度，參選需考慮業界觀感。

飲食界限擁表決權代表

問參選意欲 林瑞華：根本不符資格

民主派去年嘗試搶攻飲食界，該界別去年共有約8000名選民，當中逾5000名個人選民。新制度下，飲食界團體選民須持有食物業牌照，並同時在香港餐務管理協會、現代管理（飲食）專業協會、香港飲食業聯合總會的董事會有表決權。

去年報名參選飲食界的香港中小企食店聯盟召集人林瑞華表示，目前界別的團體選民只能代表「階級集團」，質疑即使民主派「有實力、心力」，亦難以取得上述協會的董事會表決權，取得足夠選民提名入閘不容易。被問到今年會否繼續參選，他稱目前已非討論參選意欲，「根本不符合（入閘）資格，如何去玩這個遊戲？」

零售界刪個人票

張秀賢：去年夠票 影響不大

另外，批發及零售界別去年有超過6000名選民，當中逾一半是個人票，但修訂後只剩下團體票，分別由66個團體的成員組成，例如旅遊服務業協會、香港中藥聯商會等。

去年參選該界別的元朗區議員張秀賢認為，相對其他功能界別而言，取消個人票對批發及零售界影響不大，稱去年參選時亦取得足夠團體選民提名，反而認為民主派較難取得選委會五大界別的提名。

（新選舉制）