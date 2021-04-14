直選劃10區 沙田元朗黃大仙一開二 離島併入「港島西」 政制局：考慮人口基數

蔡子強：劃區大致合理

稱泛民最大考慮參選否

中大政治與行政學系高級講師蔡子強分析，今次劃區大致合理，但他認為這已不是關鍵，對民主派最大影響是他們是否參選；參選的話能否通過取得提名、資格審查委員會等苛刻條件；通過後選民會否出來投票支持他們。他又稱，相信建制派會謀定而後動，若確認泛民不出選，才會每區派兩人參選。他相信屆時直選中會有數席留給民主思路、新思維這類「忠誠反對派」，用以作「裝飾」。

第一城站兩邊分兩區

元朗分拆 併屯門北區

新界原本分東、西兩大區，共有18席，現變為5區並減至10席。沙田西部和沙田東部分別劃入「新界東北」和「新界東南」，公民黨沙田第一城區議員黃文萱表示，港鐵第一城站的兩邊竟已是兩個選區，沙田區議會的帝怡和碧湖選區為「新界東北」，而愉欣、廣源廣康劃入「新界東南」選區。

黃大仙方面，現時彩雲一帶及彩虹選區（黃大仙東南部）將與觀塘合併為「九龍東」；其餘的黃大仙西北則與九龍城組成「九龍中」。至於元朗，天水圍、屏山、廈村等元朗區西北部地區，將與北區合組大區「新界北」；餘下的元朗東南區則會與屯門合組大區「新界西北」。

實政圓桌新西立法會議員田北辰認為，今次政府劃區完全是「跟人口」，「無偏幫任何政黨」，但「雙議席單票制」對大黨有利，關鍵是屆時有多少民主派參選。被問到在議席減少下會否留在直選，田稱有很多人認為「有興趣睇大局的人，應該對立法會新增的40席選委會有興趣」。

田北辰被問會否留在直選：

看大局者料有意選委分組

至於由一區變兩區的港島，將合併原屬新界西區的離島到港島西，鄧忍光昨在記者會上稱，港島西選區的人口數字為66.2萬人，如果不將離島與中西區和南區合併，餘下的兩區合計人口會偏離基數30%，超出法例準則，加入離島後人口分佈會較合理。

張國鈞：明日大嶼下聯繫密

稱合併港島西大嶼山合理

民建聯港島區立法會議員張國鈞表示，政府「明日大嶼」規劃下，港島西區和大嶼山等有密切聯繫，而現時離島區議會也在中環開會，合併做法合理；現要考慮的是將來如何來往港島和各離島拉票。

九龍新增「九龍中」選區，去年7月報名參選九龍東的工聯會鄧家彪稱，建制派團體之間之後要根據現時的新變化協調出選哪區。他相信，可能有「新泛民」參選「試票」，或以得票率作民情依據，而現時泛民正思考說法令自己參選「講得通」。

對於民主黨會否參選，民主黨主席羅健熙回應稱，仍待會員大會討論。

（新選舉制）