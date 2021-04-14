9．19選選委12．19立選 盼5月通過草案

林鄭月娥表示，《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》涉及修訂8條主體法例及24條附屬法例，包括《立法會條例》、《行政長官選舉條例》等，中、英文版草案分別超過500頁和600頁。

特首選舉明年3‧27投票

未來一年本港將舉辦3場選舉，最先舉行的是選舉委員會分組界別選舉，日期為9月19日。至於早前原定9月5日舉行的立法會選舉，則押後至12月19日；第六屆特首選舉則於明年3月27日投票。至於選民登記的安排上，立法會分區直選的選民須於5月2日前登記，而受界別分組和選民基礎增減影響的特別選民登記期會延長，7月5日前須登記。

被問官員將如何向公眾解說選制修改，林太稱解說持續地分階段進行，舉例選舉期間會針對候選人團隊說明修訂，認為或有新的參選人未必了解本港選舉法律。至於選制修改如何提升港府管治質素，她認為未必能依賴新的選舉制度提高治理效能，但若行政機關繼續面對立法會拉布等情况，將無法提高治理效能，本次修訂改善整體政治環境，讓更多有能之士參選立法會議員和特首。

（新選舉制）