特首委主要官員任資審委 擬加「社會人士」

官員3至5人 社會人士須國安審查

政府提交的法例訂明，資審委的主席及成員將由特首藉憲報公告委任，而出任資審委的主要官員，須列明於《基本法》第48條第（5）項中，包括各司司長、副司長，各局局長、廉政專員、審計署長、警務處長、入境事務處長、海關關長。林太表示，條文無指定職位進行委任，每一任特首會按照主要官員的工作範疇等委任。

林太昨在記者會稱，資審委擬加入若干「社會人士」，她沒透露具體人數，但稱因聆聽到有社會意見認為，若資審委全由主要官員出任，似乎公信力不足。至於挑選「社會人士」的原則，她說會視乎個人能力、誠信，「他必定是愛國者，這是毫無疑問；但香港要找符合條件的社會人士並不困難，他們都是在社會上舉足輕重、德高望重」。由於資審委成員有可能接觸國安資料，林太強調會謹慎邀請「社會人士」，他們須先接受國安委審查，不排除向中央備案，彰顯重要性。

目前的《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》並未提及邀請「社會人士」加入資審委，林鄭月娥表示，如獲立法會法案委員會支持，可以提出修訂加入；相關法案委員會本周六已預留時間召開會議。

特首：不應為避利益衝突抹憲制責任

對於資審委成員全部由特首委任，會否出現利益衝突問題，林太回應稱，特首每日均須面對潛在的利益衝突問題，認為須相信利益申報制度，不應為避免利益衝突而抹去特首的憲制責任，而以往亦有特首爭取連任，「要解除所有職務，這樣那樣不可以做，對香港未必是好安排。當然要公私分明，不可用公家職位、時間或資源做選舉工程」。

林太認為，爭取連任的特首不應參與國安委有關審查參選人的討論，資審委中亦無特首的位置，資審委成員參選前須辭任相關職務。

根據政府網站，參選人報名後，資審委會盡快按規定，決定參選提名是否有效，包括是否符合「擁護《基本法》、效忠特區」的要求，其間可由國安委判定參選人是否符合要求、或資審委可要求參選人提供資料等；若國安委判定參選人不符要求，資審委決定提名無效，有關參選人對決定不得提訴訟。而過程中若沒涉及國安委，被裁定提名無效的參選人可就資審委決定提出選舉呈請。

（新選舉制）