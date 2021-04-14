公開籲不投票投白票可囚3年 曾國衞：非對投票率無信心 陳文敏：煽惑合法行為變非法

政府：損選舉公信力要管 鄭若驊：窗掛大字屬煽惑

政制及內地事務局長曾國衞強調，留意到社會上有人企圖組織煽惑他人不投票或投白票，形容是破壞選舉和令選舉公信力下降的行為，故要規管，並非政府對投票率無信心。港大法律學院公法講座教授陳文敏質疑不投票、投白票都是合法行為，為何煽惑他人做合法行為就變成不合法。他斥責政府不想出現尷尬情况，就不接受市民表示不滿，將其變成非法行為。學者蔡子強認為政府做法愚蠢，反而提醒了市民投白票或不投票。

稱做法愚蠢 蔡子強：反提醒投白票

陳弘毅：公開活動不包括私人通訊

長達534頁的選舉制度修訂草案，包括修訂8條主體法例和24條附屬法例。政府在向立法會提交的文件中指出，公開煽惑選民不投票、投白票或廢票，有可能會對選民製造不當壓力，影響選民自由選擇是否行使投票權，屬於破壞選舉的行為之一，故政府有責任根據人大《決定》及新修訂的《基本法》附件一、二作出規管。任何人呼籲其他人收起年長選民的身分證以阻止他們投票，亦屬犯罪。

特首林鄭月娥昨早在行會前說，基本法保障市民有選舉權及被選舉權，市民在選舉中選擇哪名候選人、不選擇任何候選人，或者破壞選票等，作哪一種展示都是其自由，政府不會規管。

鄭若驊昨在記者會稱，法律條文中有說明進行「公開活動」的定義，煽惑他人不投票或投白票的人不論是否身處公眾地方，都符合「進行公開活動」；公開活動分別有3種情况（見表），其一是向公眾作任何形式的通訊，例如說話、播放影片，以及電郵等其他經記錄的材料；其二是公眾可觀察到的行徑，包括姿勢、手勢、穿戴或展示的衣服、標誌、旗幟等；其三是向公眾分發或傳播任何材料，以電子形式亦符合。

陳文敏接受查詢時質疑投白票或不投票不會影響選舉結果，為何會破壞選舉；政府一直說市民可以批評、反對政府，但現時卻不接受市民呼籲投白票表達不滿，而此乃市民表達意見的自由。他又說，法例在執行上有灰色地帶，舉例有人向選民分析所有候選人都差，叫選民用雪亮眼睛投票；在窗外掛不滿選舉、會投白票的個人意向等，政府會否又當是煽動行為。

另一港大法律學者陳弘毅說，破壞選舉沒有正式定義，這法律草案是特區政府根據香港目前情况而起草，條文關於公開活動的定義，不包括私人之間的電郵通訊或社交媒體通訊，但在網上發表公眾可看到的言論就是另一回事。

羅健熙：叫員工投建制是否亦不准

民主黨主席羅健熙批評，「呼籲投白票都因為『製造壓力』而要規管的話，老闆叫員工投建制派都製造好大壓力，咁係咪唔准任何人呼籲喺選舉點樣投票？為何只是規管投白票？」他認為政府最終會適得其反。行會成員、新民黨主席葉劉淑儀認為，政府是根據人大常委會修訂的基本法附件一、二作出規管，相信任何指控都會講證據。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強稱，影響選舉結果有多個環節，例如叫人不要投對手或投自己一票，但政府只規管叫人投白票或不投票，質疑政府是膽怯，擔心投票率低或白票太多。林太昨午在記者會表示，不能以一場選舉的投票率決定選舉是否成功；未來選舉背景是經過年多疫情，可能是影響投票的主要因素。

明報記者

（新選舉制）

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