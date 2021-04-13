免費派樽考慮取消 許樹昌憂社區再爆

指病毒檢測沒保護效能

要有效運用政府資源

林太昨表示，為有效運用政府資源，港府稍後會考慮停止為非接受強制檢測的人免費檢測，鼓勵市民以打針替代定期檢測，或自費檢測。她說病毒檢測不會提供保護效能，只助追蹤、更快找出感染者。

稱專家會議沒討論具體措施

許樹昌憂輕症者不檢測

林太透露上周五與政府專家開會商討防疫政策。許樹昌稱，專家於會上主要發表原則意見，沒談如何具體落實措施，表示當時沒專家提出取消免費檢測。被問應否取消有關安排，他說擔心部分不想求診、病徵輕微的患者會因此不去檢測，導致社區出現隱形傳播鏈甚至爆發，故不建議取消。

此外，林太表示自去年11月下旬開始第四波疫情，至今超過140天，目前明顯受控，達「階段性的成果」。她又稱目前檢測及追蹤能力較第三波提升，例如第三波平均每名確診者追蹤到2.55名密切接觸者，第四波則有3.75人；URSUS Fitness群組有155名確診者，更追蹤到逾1500名密切接觸者，平均每名確診者追蹤到9.7人。

林鄭：檢測追蹤力增 控疫達階段成果

她續說，第四波最高峰每日檢測量達10萬個，近日回落至每日6萬至7萬個，遠高於以往檢測量。港府亦做了36次封區行動，以及突擊檢查有否完成強檢公告29次。她稱外地抵港者檢測次數或會調整，許樹昌表示不排除在檢疫期中間安排檢測，以及完成21日檢疫後再留樣本。

（疫情第四波）