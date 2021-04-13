員工須打針 業界：因病無法打是否要炒？

黃傑龍：員工有長期病者孕婦 不可逼

叙福樓集團主席、稻苗學會會長黃傑龍昨稱其集團設有薪疫苗假，但員工中有長期病者、孕婦、也有人不願接種，「打針真係唔可以逼人」。他又謂「兩小時營業加6人一枱，當然吸引，但係我勉強仲有能力放棄」。叙福樓旗下有「牛角」、「溫野菜」、「MouMouClub牛涮鍋」等。

林瑞華斥拿業界生計達政治目的

質疑小店如何分兩區

林瑞華認為政府「拿業界生存空間去達成政治目的」，並稱餐廳老闆不可能強迫員工接種疫苗，「長期病患者、高血壓，或對疫苗敏感要點做？要炒晒佢？因為員工打唔到疫苗我做唔到生意？」他又舉例，一間茶餐廳可能已有20至30名員工，大酒樓更有百多名員工，大都是兼職或臨時工，「點樣保證每個人都打咗疫苗？」至於要檢查顧客是否已接種，他則擔心會再加劇顧客與前線員工的衝突，「如果佢話自己打咗，但話無針卡？要趕佢走？」

對於劃分「Clean Zone」，他則說：「你當香港店舖好大？一間幾百呎餐廳，劃咗廚房，用餐區域得三四百呎，點樣再間（Clean Zone）？要將人分類，呢堆係有菌咁樣？」

林瑞華說，暫未能估計多少食肆會放棄「疫苗氣泡」而選擇維持現狀，「有餐廳主力晚市，10點關門不能維皮，要生存都要做。但政府咁好離譜，香港曾經被譽為全世界最自由經濟體，現在變成全世界最不自由經濟體」。

另外，光榮飲食昨日在其社交媒體專頁宣布，將維持堂食到晚上10時，顧客可以繼續填紙仔等措施。

（疫情第四波）