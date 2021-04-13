林鄭拋「抗疫新路向」 食肆酒吧分階段鬆綁 飲食利誘打針 強制掃安心

「疫苗氣泡」將應用放寬探病婚禮等

雖然疫情受控，但由於不確定復活節後疫情會否反彈，現有社交距離措施延至4月28日。林鄭月娥昨形容本港已屬低風險地區，提出「抗疫新路向」，包括逐步有序回復常態、避免一刀切暫停活動，將以「疫苗氣泡」為基礎，調整社交距離措施，可應用於放寬公立醫院病人探訪、宗教活動、婚禮、本地旅行團等。

食肆劃已接種區 放寬每枱人數

酒吧重開 員工顧客須打針掃碼

林太以食肆為例，擬分三階段放寬限制，首階段員工須打首針，每枱上限由4人增至6人，堂食由晚上10時延至12時；第二階段員工已打兩針，顧客要打首針，食肆設特定範圍（clean zone）專門招待已打針者，範圍內每枱上限8人、宴會上限增至100人，堂食延至凌晨2時；第三階段員工與顧客已打兩針，若特定範圍只招待已打兩針者，每枱可增至12人。

停業逾4個月的酒吧或酒館，首階段有限度重開時，員工與顧客須打首針；約8周後兩者打完兩針可再放寬。各階段的食肆及酒吧顧客均須用「安心出行」，她期望最快4月29日開始放寬。

現時30歲以下者不屬優先接種群組，被問是否限制未能接種或不適合接種者的吃飯自由，林太表示如市民因身體狀况不能打針，「一定會想到例外安排」。被問措施對未能打針者是否公平，林太稱不是不准30歲以下者入食肆，現只談放寬措施，他們仍能到戲院，現正在鼓勵接種及給予活動選擇之間取平衡。至於何時放寬接種至30歲以下，她說是科學問題，視乎專家意見。據悉，優先接種群組最快本月底擴至16歲，而不適宜接種疫苗者可以檢測代替。

林鄭稱為不打針者加「後果」

現16歲以下未可接種

另外，林太說如有食肆不想以疫苗接種為基礎而受惠於放寬措施，現有措施仍適用，即什麼都不做，堂食可營業至晚上10時、4人一桌等。林太說提供疫苗誘因，即不接種會「有後果」，例如不能很多人共膳、有活動受限制，形容整套措施才可滿足「抗疫新路向」，非懲罰市民。

否認反口逼掃碼 林鄭：傳媒報有人亂填紙

在去年11月「安心出行」推出時，創科局長薛永恒表明自願下載。被問為何「反口」及是否威脅打針才可回復正常，林太說公共衛生領域要與時並進，如現採取去年1月措施，「香港已變成高風險地區」；採取更聚焦措施「不叫做反口、威脅」。林太稱有人在食肆亂填資料，「你哋（傳媒）報道㗎嘛」，「安心出行」方便及相對穩妥。她說明白有長者沒手機，會容許登記資料。

未滿30歲的東區區議員蘇逸恒稱，一家四口及表親共8人，一半不足30歲，兼有10歲表弟和6歲侄子，疫前通常每一兩周吃飯，新規定下將難整齊外出用膳。他認為除了年輕人，不少長者都不宜打針，「長期病患一樣被exclude，這件事很奇怪，打疫苗是為了吃飯嗎？不是為了防疫？這樣做沒有意思」。他說疫情下已習慣在家吃飯，在上述放寬下，全家不會因而外出用膳。對於檢測可代打針，他相信不少年輕人不會為此檢測，「很多人都對政府不信任，我自己就懶得做」，斥政府「歧視最年輕的generation」。

未滿30歲的沙田區議員黃文萱認為新措施沒幫助，反而把市民分階級，又認為薛永恒違反承諾，「呢個政府成日都反口覆舌」。

明報記者

（疫情第四波）

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