連續3天無源頭不明 愛暉樓增一確診 11輸入兩本地 另逾10初確

愛暉樓男生確診 就讀校停面授

本港昨增13宗確診個案，包括11宗輸入及兩宗本地相關個案，累計11,594宗確診和1宗疑似個案。在本地相關個案中，一名14歲男學生確診，他本身沒病徵，就讀順德聯誼總會譚伯羽中學，最後於4月9日上課，學校已暫停面授課堂和校內活動。

該學生居住屯門友愛邨愛暉樓第3座，為早前確診71歲退休男子和63歲家庭主婦同住家人。據悉，3人居住2532室。該大廈累計7人確診，涉及3個09室、1個31室和1個32室單位。另一宗本地相關個案涉及一名35歲家庭主婦，她於4月10日病發。

醫局負壓系統3日三度故障

11宗輸入個案中包括3名外傭，她們於4月10日分別由印尼和菲律賓抵港，其中菲律賓來港的34歲外傭驗出N501Y變種病毒株。另外，一名27歲由巴基斯坦抵港男子亦驗出N501Y。本港累計錄得201宗N501Y個案。

此外，醫管局於3日內三度出現負壓系統故障，最新涉及瑪嘉烈醫院傳染病中心9樓的隔離病房，昨日早上9時15分因機電組件故障引致抽氣扇失靈，導致部分病室的負壓系統暫停，系統隨之啟動後備抽氣扇，10分鐘後恢復正常。北區醫院昨午6時29分火警鐘誤鳴，負壓系統於11分鐘後恢復正常。

屯門醫院一間隔離病房的火警鐘於上周六（10日）下午6時45分誤鳴，冷氣及負壓系統暫停運作，21分鐘後恢復正常。上述病房均有確診者在內，但無進行高風險程序。

（疫情第四波）