9%人口打首針 林鄭：不算很理想

林鄭月娥稱，本港推行疫苗接種計劃逾一個月，接種率有待提高。她說疫苗供應非常充足，亦有非常便利的配套，截至前日僅57.89萬名市民接種第一劑，形容進度「不算很理想」。

前日10人打針後送院

3科興7復必泰

前日接種的約4.32萬劑苗中，有10人由社區疫苗接種中心送院，包括3人接種科興，7人接種BioNTech；其中3名接種BioNTech的人要留院觀察，情况穩定。留院者包括57歲女子，她接種第二劑後左邊身體麻痹、血壓高；63歲男子，他接種首劑後左手乏力及感到麻痹；30歲男子，他打首針後左手感麻痹。另有19歲男子接種後暈眩，沒聽從勸告，自行出院。

兩款疫苗預約均回升

昨約1.84萬人接種首劑疫苗，當中1.53萬人、即83%接種BioNTech；另2.46萬人接種第二劑，BioNTech佔超過六成。兩款疫苗的預約數字均回升，昨有3300人預約打科興，較前日增加八成；預約BioNTech的人亦比前日增逾倍，至1.35萬人。

三期研究：科興有效率50.7%

此外，巴西布坦坦研究所日前發表科興第三期臨牀研究，文章未通過同儕評審。團隊以接種兩劑並驗出陽性的有病徵個案為指標，整體有效率為50.7%。出現不良反應主要是接種位置，有64人出現67宗不良反應事件，全部被界定為與疫苗無關，包括兩宗死亡。

文章披露科興疫苗對巴西變種病毒的有效率，團隊以45名接種者的血清測試，發現32人（71.1%）對B.1.1.28病毒株有中和作用，有31人（68.9%）和36人（80%）可中和P1及P2病毒株。以年齡劃分，年滿60歲者的血清對B.1.1.28有效率跌至47.8%，較18至59歲的77.3%低。

（疫情第四波）