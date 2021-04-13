港星旅遊氣泡須打針 「來港易」毋須

被問有否與台商氣泡

林鄭：和在港有總領事國家接觸

特首林鄭月娥表示，完成疫苗接種的香港居民，可參加由特區政府與其他海外政府磋商設立的「旅遊氣泡」。被問到是否沒有和疫情控制良好的台灣討論旅遊氣泡，林太稱，商務及經濟局長邱騰華及旅遊事務專員會和在港有總領事的國家接觸，討論旅遊氣泡事宜，「這個是雙方問題」。她又補充稱，可以確定和新加坡已開始接觸，方案很快出台。

打針要求由港提出 為提供誘因

林太說，並非新加坡當局要求入境當地需要接種疫苗，而是港府提出的要求，目的是提供誘因，鼓勵市民接種疫苗。

至於「來港易」方面，林太表示會在5月中推出，透過「來港易」到港者毋須檢疫14天。被問到需否接種疫苗才可來港，她稱「回港易」並無強制接種疫苗要求，又指內地感染率非常低，除了輸入個案及間中某一個省爆發，「基本上清零」。被問到有否配額限制，林太表示目前深圳灣口岸每日回港配額有3000人、港珠澳大橋口岸有2000人，現時一半也未用到。她指不論「回港易」及「來港易」，對於入境者均有不少資料要檢查，會視乎口岸能力，決定發放多少配額。

另外，旅遊業疫苗中心行政支援計劃昨截止申請，共有8875人爭1600至1800個登記員職位空缺。

（疫情第四波）