稱如被「推去死」 酒吧老闆：要客打針不會有生意

抗疫基金再4億支援未復業處所

林鄭月娥昨公布，由於酒吧及酒館、浴室、派對房間、夜店或夜總會、麻將天九耍樂處所、卡拉OK等6類處所未能營業近4個多月，政府將特別發放多一期屬「防疫抗疫基金4.0」下的應急款項津貼以作支援，約涉4億元。

早前發起絕食行動爭取復業的香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示歡迎政府作出迅速回應，對於賠償及復業措施，他認為需要進一步與政府官員商討細節及執行的可行性。

酒吧：多年輕員工 強制打針恐轉行

一名擁有10間酒吧的負責人稱，不少從業員都較年輕，介乎20至40歲，如果政府要求他們打針，他們或會直接轉行，「唔會同酒吧打工」，加上現時整體市民接種疫苗的比率不高，估計若要求顧客接種後才可光顧，酒吧不會有生意。

他認同應該接種疫苗，亦鼓勵員工接種，但由於停業已久，並沒統計有多少名員工已接種，質疑為何只是「強迫」酒吧業接種，又相信「幾難」有酒吧能夠達到復業要求，即使能夠開門，都未必有生意。

業界：員工因疫苗離世點賠條命畀人？

有人稱為「生存」無奈配合

酒吧業協會主席錢雋永認為政府的做法對酒吧不公平，等同「擺酒吧上枱」，又稱酒吧難以替代政府監管顧客有否接種疫苗，但他說為了「生存」，都要迫於無奈實施，但需要進一步諮詢業界是否能夠實行。

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華亦為酒吧負責人擔心，稱若員工因為打疫苗而離世，「點樣賠償番條命畀人？」

（疫情第四波）