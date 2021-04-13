打兩針准訪院舍 不宜接種容檢測代替 進入前須快速檢測 公院病人家屬盼看齊

勞工及福利局長羅致光說，院舍探訪者須完成接種兩劑疫苗的14日後才准探訪，入院舍前須再做快速測試，並獲得陰性結果；未完成接種或因健康理由不適合接種疫苗者，須出示72小時內的檢測陰性證明，並在入院舍再做快速測試，獲得陰性結果後才可探訪。

家屬不擬接種

「有事誰照顧我先生？」

院友家屬、68歲的洪女士對放寬探訪感開心，稱八旬丈夫在私營安老院生活，需長期臥牀，疫情下夫婦至少半年無見面，「唔好受」，希望可盡快探望丈夫。洪女士本身患高血壓，不打算接種疫苗，害怕有死亡風險，「有咩事邊個負責？邊個照顧我先生？」她認為以檢測代替接種疫苗可以接受，但擔心政府會要求沒接種者須出示不適合接種的健康證明。

業界料最快5月底放寬

稱難要求出示不宜接種證明

香港安老服務協會主席陳志育說，下周會與政府商討快速測試的安排，預計最快5月底放寬探訪，相信政府不是強迫所有探訪者打針，亦難要求沒接種者出示不適合接種的證明。

港府曾公布正研究讓已打兩針的探訪者在接種疫苗兩星期後，只需提供同日快速抗原測試陰性結果便可到公立醫院探病，但政府昨記者會沒有相關公布。醫管局昨回應本報稱，正在評估探訪的感染控制風險及運作安排，會盡快公布。潘先生（30多歲）的弟弟長期在公立醫院住院及無自理能力，他對沒公布探病詳情感失望及不知所措，盼能以檢測代替打針，憂自己就算年輕打針也會出事，「到時照顧唔到弟弟」。

社協稱基層難負擔

減免費檢測如逼家屬打針

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌說，歡迎放寬探訪安排，但政府要求有不妥當之處，政府考慮減少免費檢測途徑，基層難以負擔每次付費240元檢測，但接種疫苗則是免費，變相迫使基層家屬打針。他認為疫苗可能有嚴重副作用，政府不應強迫家屬打針。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，相信官員提及的快速測試是抗原測試，其準確率介乎逾七至九成，如檢測者已接種疫苗，走漏個案的機率很低，認為PCR核酸測試應留給沒接種者。

明報記者

（疫情第四波）