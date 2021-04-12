防火會每年三四次會 有建制委員三缺席

缺席者：私人原因生理不適有嘢做

防火會及滅罪會委員任期一年，多名委員近日回應本報查詢時均稱，仍未接獲續任消息。綜合委員提供資訊，各分區防會每年會議3至4次，議程主要為籌備向公眾宣傳防火意識活動、消防處代表匯報火警鐘誤鳴、投訴個案及防火工作次數等。

根據本報取得過去一年部分會議紀錄，沙田區防火會委員龔美姿、林宇星，油尖旺區防火會委員鍾港武均曾缺席兩次會議，葵青區防火會委員鄧麗玲及九龍城防火會委員邵天虹則連續缺席3次會議。龔回覆稱其中一次因生理不適無法出席，另一次原因「唔記得咗」；林宇星稱「有其他嘢做」而缺席，但強調會以WhatsApp向其他委員提意見；鍾港武未有回覆記者查詢。

被問職能 邵天虹：建議你問其他人

本報向缺席3次的邵天虹查詢防火會職能等事項，他以短訊回覆「這問題建議你問其他人呢」；記者再問其缺席原因，邵回覆「私人原因謝謝關心」。同樣缺席3次的鄧麗玲則表示當時正放產假。

趙柱幫：毫無代表性 不會出席

同為防火會委員的非建制「沙田區政」趙柱幫自言不會出席會議，他不認同當局的委任制度，「呢啲會同民選無得比，擺明係政治操作，想駕空區議會」，稱委員會毫無代表性。

（新選舉制）