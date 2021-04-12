談野鴿鼠患違泊 校長：入「分區會」非為政治

蔡世鴻6年前獲委任為深水埗區分區委員會委員，及後再獲委任，今屆獲委員選為主席。他說其所屬深水埗中南分區20個委員中，連同他有11人為地區專業人士，亦有5人來自非政府組織，約4人屬居民團體主席，「不盡是政治組織的人」，稱每年比例相若，估計政府委任時有依循一定準則。

蔡世鴻：不主動競選選委 盼新制容異聲

蔡說其分區會每年開會4次，討論的多為不涉撥款的地區民生議題，如小巴阻街、白鴿、鼠患等，他以區內寶血醫院門外違泊問題為例，稱居民和醫生均擔心影響救護車出入，阻礙救援，「地區事務其實可大可小」，而鼠患、交通等問題亦與其學校工作相關，舉例曾借出校舍予慈善團體向長者派飯，其學生也會幫忙服務，認為分區會和教學工作相得益彰。

選舉改制後，地區委員會代表有機會晉身選委，蔡強調專注教育，加入分區會只為貢獻社區，非為政治，故不會主動競選：「我是校長，不要令人以為我不理校務，若要找人贊助、拉票、放下1萬元（選舉）按金，都不會做。」但他亦認為如政府依法律程序改制、解說清晰，倘自己獲選會履行責任投票，亦期望新制度能包容不同聲音：「只要不要觸犯國安法，其他聲音也要聽、要吸納，香港不要太壁壘分明。」

（新選舉制）