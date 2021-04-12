委會會議紀錄 記者申閱泥牛入海 葵青區民處准查閱 到場後職員改稱「等通知」

民政諮詢中心着留電話 截稿前未覆

記者本月8日早上致電18區民政處的民政諮詢中心，其中3區電話未能接通，其餘15區絕大部分着記者留下電話待覆，惟至昨日截稿時仍石沉大海，當日只有葵青區滅罪及防火會負責職員覆電，稱記者可於辦公時間到辦公處查閱，並約定當日下午2至3時到達。惟一小時後，一名自稱葵青區民政處秘書處、負責安排查閱滅罪會文件的職員來電，稱與同事商量後，認為當天未能騰出時間安排記者查閱，「有時間我哋再通知你上嚟睇」。

記者再問對方當天是否仍可安排查閱防火會紀錄，對方說：「我哋呢邊（滅罪會）係咁，其他應該正常。」記者約2時到達，負責防火會的職員卻稱「滅罪科同事咪同咗你講今日安排唔到時間」，又推說「可能溝通上有誤會」，再叫記者「等電話通知」。

民署：可往各區民政諮詢中心安排

經過一番折騰，本報再向民政事務總署查詢傳媒及公眾查閱滅罪會和防火會文件機制，署方回覆，有興趣查閱各委員會會議紀錄的人可往各區民政諮詢中心作安排。曾任多屆滅罪、分區委員會委員，現任沙田區議會主席程張迎認為，滅罪會文件不屬敏感資料，「頂多都係犯罪數字、搞活動」，無牽涉警方策略，認為民政處可公開會議文件，讓公眾更理解委員工作。

（新選舉制）