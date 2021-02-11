地區委會成員 至少45％建制派 只計「可識別身分」者 學者料來屆委任「分餅色彩更重」

本報統計近一年1538可辨識委員 17％屬區選敗者

本報透過民政事務總署網站公布的18區分區會、滅罪會及防火會委員名單，再透過互聯網查閱3個委員會共2435個委員資料，當中1538人具公開資料可被辨識身分，其中至少697人具民建聯、工聯會、社團聯會、鄉事委員會等建制派團體背景，佔總數45.3%。

2019年區議會選舉中，非建制派於452席直選中取得386席，建制派取得62席，連同政府委任的27席「當然議員」，非建制派於合共479席中佔約八成，建制派佔19%。若按此比例而非實際投票情况推算，民主派於舊制區議員互選的117席中可取約90席，建制派取約20席。而在新選舉制中，18區的分區會、滅罪會及防火會委員以個人票選出156席選委。3個會的代表全由政府委任，過去亦有現屆區議員獲委任，惟政府去年並無委任現任區議員為分區會成員，卻委任至少118名落選區議員，當中大部分具建制派背景，亦有少數報稱獨立，如元朗落選區議員周永勤。

民署：委任看才幹熱誠 不同途徑吸納 沒備存會議出席率資料

現時18區3個委員會的會議紀錄等文件均沒上載區議會網站，本報記者曾向民政事務總署查詢各委員會委任成員準則、開會次數、委員出席率等資料，署方回覆稱，自2020年度任期開始至今，各分區會、滅罪會及防火會分別召開了138次、57次和52次會議，惟署方沒備存各委員會出席率資料。

署方又稱，3個會的委員來自社會各階層，政府委任原則是「用人唯才」，並考慮多項因素，包括有關人士的才幹、專長、經驗、誠信和參與服務社會的熱誠，以及充分兼顧有關組織的職能和工作性質等，從不同途徑吸納有志服務社會的合適人士；政府正做滅罪會及防火會新一屆委員的委任工作。

政府於3個委員會中，除委任當區地區組織代表，亦委任校長、社工、教師、律師等專業人士，本報發現3個會至少有463人屬上述專業人士，佔逾30％。對於將來或可參與特首選舉，深水埗中南分區委員會主席、中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻稱不會主動競逐選委，亦稱不希望由3個委員會選出的選委「一面倒」，冀政府容納不同政見和聲音（見另稿）。

蔡子強：委員會初心與政治無關 料來屆委任政治考慮強

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，本報識別出身分的委員中，有建制背景的人已是壓倒性比例，不排除部分未能識別身分者實為名不經傳的建制派，而按中央思路分析，相信新一屆委員將取代區議員在選委會中的角色，港府委任時政治考慮一定很強，要萬無一失，「分餅仔的色彩會更重」。他透露曾聽聞其他政改方案，相比之下，最終採納的方案算是「極端」，例如交分區、防火及滅罪委員擔任選委，難以自圓其說，因其初心與政治無關，更在社會上無太大認受性，「連法律界都只有30席，單是防火會有幾十席，要做到這步，如果不能保證全取（席位），有何意義？」

明報記者 李以莊 梁銘姿 陳惠恩 羅霈潁

（新選舉制）

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