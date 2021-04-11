教新疆棉播「失實」報道違法否 楊潤雄：為何要播？

涉專業失德40宗初步成立

或多一教師釘牌

楊潤雄在商台《政經星期六》表示，自前年6月反修例風波爆發，截至去年底，教育局接到269宗教師涉專業失德的投訴，約有40宗投訴初步成立正跟進，其中一宗或會牽涉取消註冊，該個案現處於最後階段，要讓教師申辯才作決定，另有20多宗正與校方溝通。

教育局早前已取消兩名教師的註冊。教協副會長葉建源表示，教協一直協助一批被投訴教師，對於或多一人被釘牌，教協非常密切留意，但他不便透露詳情。他稱視乎教育局最終決定，如事主有需要，教協會提供協助。

憂教國情觸紅線 楊：愛國自然不擔心

《星島日報》1月引述消息報道，一名官校教師使用不當及偏頗的教學材料，被當局調職及調查，相關調查已完成，教育局正考慮取消其教師註冊，料成第三名被釘牌教師。據本報了解，該涉事教師在龍翔官立中學任教通識科，為舊制公務員，早前已被停職。

另外，教育局早前公布通識教育科改名公民與社會發展科，楊潤雄昨在港台《星期六問責》上，被問有教師擔心在教授國情時觸及國安法紅線，他回應說一般市民若愛護國家，自然不會擔心。

被問如果教師教新疆棉議題，在課堂播放被外交部稱為失實的外媒報道會否觸犯國安法，楊認為，如果國家已說這是「失實」報道，反問為何要在課堂播放。他認為教師處理一些題目時最重要是資料正確，用持平態度討論；具體做法交由教師專業決定，局方並非要作出限制，而是希望教師以學生利益為出發點。

他在商台被問公民與社會發展科可否提及六四事件或內地貪污等，楊說課堂內容要配合教學宗旨，及考慮培養學生什麼，指國家發展一定會遇到困難，過程中有做得不好的地方，認為這些都可以向學生提出，重申最重要是基於事實及有平衡的討論。