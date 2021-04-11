打第二針科興後 七旬翁中風

事發上月底 衛署收查詢確認

衛生署昨回覆稱，一名73歲老翁3月29日接種第二劑科興疫苗，翌日右邊身無力，入院治理，醫管局同日向署方報告。屯門醫院補充，該男病人3月30日中午左右因半身乏力，經救護車送往天水圍醫院急症室，經初步治理後轉送屯門醫院留醫，檢查證實病人出現缺血性中風，昨日仍留院，情况穩定。

衛生署表示，按機制把個案交由新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會評估因果關係，而疫苗接種異常事件是指免疫接種後發生的任何醫療事件，不一定與疫苗使用有因果關係。

前日再有9人接種BioNTech疫苗後由接種中心送院，分別出現藥物敏感、失去知覺、心悸、胸部不適等，7人已出院，2人不遵從醫生勸告自行出院。

昨日2000人預約打科興疫苗，是自2月下旬推展接種計劃以來新低，同日有7700人預約打BioNTech，多過科興2.85倍。昨日1.6萬人打第一針，當中近80%打BioNTech，累計近56萬人打了第一針，約23萬人打了第二針。

（疫情第四波）